Başkan Asya, üst yapı çalışmalarını inceledi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye tarafından yürütülen kazı ve döşeme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı

Atatürk Bulvarı İstasyon Caddesi çevre düzenlemesi kapsamında başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, sabahın erken saatlerinde çalışma alanlarını gezerek projeyi yerinde inceledi. Üst yapı döşemeleri öncesi yeraltındaki hatların değişimini sürdüren ekipler, projenin bir an önce tamamlanması için özverili bir çalışma sergiliyor.

Üst yapı projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Feyat Asya, son günlerde etkili olan yağışların çalışmaları aksattığını söyleyerek, yaşanan gecikmenin telafisini yapacaklarını kaydetti. Paydaş kamu kurumlarla koordineli bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Asya, üst yapı döşemeleri öncesi tüm hatların yenileneceğine dikkat çekti.

İstasyon Caddesi’nde uygulanmaya başlanan projenin çok kapsamlı olduğunu vurgulayan Başkan Asya, yıllarca kullanılabilecek kalıcı bir eser ortaya çıkarmanın gayretinde olduklarını söyledi. Bu süreçte ister istemez bazı zorluklarla karşılaşacaklarını ifade eden Başkan Asya, vatandaşların bu durumdan etkilenmemesi için çalışmaları titizlikle takip ettiklerini belirtti. Başkan Asya, “Vatandaşlarımızın daha güzel şartlarda hayatlarını idame ettirmelerini sağlamak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemen hemen her alanda projelerimiz bulunmaktadır. Geçen yıl altyapı projemizi başlatırken vatandaşlarımızdan bu sürecin meşakkatli olacağını söyleyerek destek istedik. Yoğun çalışmaların neticesinde birçok cadde ve sokaklarımızın kazılarını tamamlamayı başardık. Akabinde olası mağduriyetlerin önüne geçmek için söz konusu yerleri geçici asfaltla kapladık. Bu yıl da bu cadde ve sokaklarımızı daha modern hale getirmek üzere planlamalarımızı yaptık. İstasyon Caddesi’nde başlattığımız üst yapı projesi ile ilk kazmayı vurduk. Tabi ilk defa Muş’ta bu şekilde kapsamlı bir üst yapı uygulaması yapıldığı için ister istemez bazı aksaklıklarla karşılaşabiliyoruz. Projenin uygulanacağı yerler yaklaşık 1 metre kazılıyor. Bu çalışma ile birlikte eski ve düzensiz yeraltı döşemeleri yenileniyor. Çünkü kalıcı olarak yapmayı düşündüğümüz bu yerlerin gelecek yıllarda tekrar kazılarak bozulmamasını planlıyoruz. Tabi bu süreçte sorunlar çıkabiliyor. Örneğin yaklaşık bir haftadır etkili olan yağmur, çalışmaların ilerlemesine engel oldu. Yağış sırasında üst yapı döşemelerinin yapılması ciddi sorunlara neden olacaktı. Hava şartlarının elverişli olması ile bu gecikmenin telafisini yapacağız. Bu süreçte vatandaşlarımızdan sabır ve metanet bekliyoruz. İlimiz için önemli olan bu projenin uygulanmasında gerekli desteği kendilerinden talep ediyoruz. Allah’ın izniyle bugüne kadar olduğu gibi halkımızın desteğini yine boşa çıkarmayacağız. Söz verdiğimiz gibi şehrimizi şekillendireceğimiz ve halkımızın refah seviyesini yükselteceğimiz projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.