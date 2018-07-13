Başkan Asya, üst yapı çalışmalarını inceledi

Atatürk Bulvarı-İstasyon Caddesi Çevre Düzenleme projesi aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, çalışma alanlarını gezerek projeyi yerinde inceledi. Üst yapı döşemeleri öncesi yeraltındaki hatların değişimini sürdüren ekipler, projenin bir an önce tamamlanması için özverili bir çalışma sergiliyor.

Etap etap uygulanan projede, ekipler Lise Caddesi Kavşağı ile Eski Devlet Hastanesi arasındaki bölgenin üst yapısını düzenliyor. Söz konusu alanda yeraltı döşemelerini yenileyen ekipler, bugünlerde asfalt ve kaldırım çalışmalarını da yaparak yolu trafiğe açacak. Yıllar önce kurulan ancak vatandaşlar tarafından kullanılmayan üst geçit de projeye engel olduğu için kaldırıldı.

Üst yapı projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Feyat Asya, paydaş kamu kurumlarla koordineli bir çalışma yürüttüklerini belirterek, üst yapı döşemeleri öncesi tüm hatların yenilendiğine dikkat çekti. Başkan Asya, “Şehrimizin en işlek caddesinde başlattığımız üst yapı yenileme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kentin görüntüsünü değiştirecek olan projeyi etap etap uygulamaya devam ediyoruz. Ramazan Bayramı öncesi belediye hizmet binaları önünden üst geçide kadar olan kısmın çalışmalarını tamamlamıştık. Şu anda o bölgede bazı kaldırım ve aydınlatma çalışmaları devam etmekte. Daha sonra ikinci etapta başlattığımız çalışmaların sonuna geldik. Lise Caddesi Kavşağı ile eski hastane arasındaki yolun altyapı döşemeleri yenilendi. Ekipler, birkaç gün içinde asfalt ve kaldırım çalışmalarını tamamlayarak diğer etaba geçecek. Projenin daha hızlı ilerlemesi için İstasyon Caddesi’nin bittiği noktadan da kazı çalışmaları başlatıldı. Salih-Muhlise Çağlayan Camii’ne kadar ulaşan çalışmaların da bir an önce tamamlanması için ciddi çaba sarf ediliyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmamasını da dikkate alarak iki farklı bölgede ayrı ayrı çalışma yapılıyor. Çalışmalar sırasında kaldırım sınırına giren iş yerlerinin fazlalıkları da yıkılmaya başlandı. İnşallah bu emeğin karşılığında güzel bir eser ortaya çıkacaktır. Bu süreçteki destek ve anlayışlarından dolayı tüm halkımıza şükranlarımı sunarım” dedi.