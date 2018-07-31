Başkan Asya, vatandaşlarla bir araya geldi

Halk Buluşmaları toplantıları çerçevesinde her hafta bir mahallede vatandaşlarla bir araya gelen Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, bu çerçevede Dere Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Burada yaptığı konuşmasında Muş’un en eski yerleşim yerlerinden biri olan Dere Mahallesi’ni ihya etmek için hep bir mücadele içinde olduklarını ifade eden Asya, “Geçtiğimiz yıllarda mezarlık yolunda başlattığımız kapsamlı çalışmanın neticesinde bugün vatandaşlarımızın bu bölgeyi sorunsuz bir şekilde kullandığını görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Bununla beraber mahalle içerisindeki aksaklıkları gidermeye yönelik çalışmalarımız oldu. Şu anda birçok noktada alt ve üst yapı çalışmaları yürütülmektedir. Bugün sizlerle bir araya geldiğimiz PTT Caddesi’nde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının döşemesi yapıldı. TEDAŞ ve Telekom hatlarının yenilenmesi için bir çalışma yapılıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde üst yapı çalışmalarını da tamamlayarak bu bölgenin rahat bir nefes almasını sağlayacağız. Aynı şekilde geçtiğimiz haftalardan Bitlis ve Gazi caddelerinin alt yapı hatlarını tamamen değiştirdik. Bu caddelerin asfalt ve kaldırımlarını da tamamlayarak hizmetinize sunduk. Bizler belediye hizmetleri konusundaki beklentileri karşılamak zorundayız. Bu kapsamda hiçbir mahalleyi bir diğerine karşı üstün tutmayarak, herkese eşit mesafede hizmet götürmenin gayretinde olduk. Takdir edersiniz ki yaptıklarımız bunun en iyi göstergesidir” dedi.

Şehrin birçok noktasında faaliyeti olan bir kurum olduklarını vurgulayan Başkan Asya, “Özellikle kazı ve döşeme çalışmalarına ağırlık verdikten sonra şehrin hemen hemen her alanını şantiyeye çevirdik. Bunları yaparken halkımızın normal düzenlerinde ister istemez değişiklikler oldu. Sorunsuz yarınlar için bugün yaşanan sıkıntılara birlikte göğüs gereceğiz. Allah’a şükürler olsun ki çalışmalarımız şekillendikçe, halkımızda bizi bu minvalde desteklemeye devam ediyor. Yapılan işlerin zorluğunu fark ederek, anlayışını hiçbir zaman bizden esirgemeyen tüm Muş halkına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Alt yapı çalışmaları ile birçok kişinin hayatına dokunduklarını dile getiren Asya, “Bu yıl çalışma sezonu ile birlikte kazı ve döşeme çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarımızın üst yapısını yapmaya başladık. Birçok ana ve ara yolları yenileyerek hizmete açtık. İnşallah önümüzdeki süreçte bu çalışmalarımızı daha da hızlandırarak sorunları bir bir ortadan kaldırmış olacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Asya, konuşmasının sonunda son 4 yıl içinde hayata geçirilen projeleri de tek tek anlatarak vatandaşları bilgilendirdi. Konuşmasının ardından mahalle sakinlerinin sorularını yanıtlayan Başkan Asya, taleplerin çözümü noktasında birim amirlerine talimatlar verdi.