Başkan Asya ve Yaktı'dan genel merkez ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen 126. İl Başkanları toplantısına katılmak üzere Başkent Ankara'ya giden Belediye Başkanı Asya ve İl Başkanı Yaktı, toplantı öncesi AK Parti'de yeni görevlendirilen Genel Başkan Yardımcılarını ziyaret ettiler. İlk olarak Siyasi ve Hukuki İşlerden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından Hayati Yazıcı ile ziyaret programlarına başlayan Asya ve Yaktı, daha sonra Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz'ı, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal'ı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu'nu, Siyasi ve Hukuki İşlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Ömer Serdar'ı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı ile devam ettiler. Ziyaret programları ile ilgili açıklamalarda bulunan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yoğun çalışma temposu içerisinde bizlere vakit ayırarak görüşme sağlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcılarına teşekkür etti.

“AK Parti, Birliğin Adıdır. Ak Parti, Millete Hizmetin Adıdır”

“AK Parti, birliğin adıdır, AK Parti millete hizmetin adıdır” diyen Başkan Asya, “Kısa süre önce görevine başlayan kıymetli Genel Başkan yardımcılarımızı, Muş İl Başkanımız Rahmetullah Yaktı ile beraber makamlarında ziyaret ederek, yeni görevlerinde başarılar diledik. Görüştüğümüz her genel başkan yardımcılarımıza ilimiz Muş'ta yapılan çalışmaklar hakkında bilgiler verdik. Bize doğrudan yakın ilgi gösteren genel başkan yardımcılarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“AK Parti'de hizmetler konuşulur”

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, “Cumhurbaşkanımız AK Parti çatısı altında siyaset yapan her bir ferdin vizyonunun tüm Türkiye'yi, bölgeyi ve dünyayı içine alacak genişlikte ve zenginlikte olması gerektiğini ifade ettiler. AK Parti'nin olduğu yerde hizmetler konuşulur. Bizim derdimiz millet. Hamdolsun milletimize hizmet yolunda kutlu yürüyüşümüzü ilk günkü aşkla sürdürüyoruz. Sorumluluğumuzun farkında ve bilincindeyiz. İnşallah hep birlikte ülkemizi, şehirlerimizi geleceğe hazırlayacağız” diye konuştu.

“Bizde yorulma yoktur”

Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması için gece-gündüz demeden çalışan AK kadroların olduğuna dikkat çeken AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, “Çünkü bu topraklar bizlere emanet ve bizden sonrakilere mirasımızdır. Ona gözümüz gibi bakmak, ona halel getirmemek için elimizden geleni yapmalıyız. Türkiye'nin İslam coğrafyasının ve mazlumların sigortası olduğunu unutmamalıyız. Aşkımızı, Heyecanımızı, Sevdamızı asla kaybetmemeliyiz. Bizim gelenekte korkmak yoktur, bizim gelenekte yıkılmak yoktur, bizim gelenekte kaçmak yoktur, bizim medeniyetimizde vazgeçmek yoktur. Bu sebeple AK Parti hizmetin adıdır. AK Parti gönüllerin adıdır. AK Parti milletin adıdır ve AK Parti milletin kendisidir” dedi.

Daha sonra Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlığında düzenlenen 126. İl Başkanları toplantısına katıldılar.