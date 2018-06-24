Muş’un çehresini değiştirecek yeşil alanlara kavuşmasını sağlamak için bugüne kadar birçok park ve mesire alanını vatandaşların hizmete sunmanın haklı gururunu yaşayan Muş Belediyesi, dev bir projeyi daha hayata geçiriyor. Fidanlık mevkii içerisinde yer alan 56 bin metrekare alan üzerine yapılmaya başlanan Göletli Park Projesi şekillenmeye başladı. Belediye Başkanı Feyat Asya, birim amirleri ile birlikte yapım çalışmaları hızla devam eden park alanında incelemelerde bulundular. Başkan Asya, proje hakkında teknik ekipten bilgi alarak parkın sezon sonuna kadar hizmete açılması için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. Şehrin en büyük ikinci parkı konumunda olan Göletli Parkın 26 Ağustos’a kadar hizmete sunulması planlanıyor. Çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş’un görsel kalitesini arttırmak, insanların sosyal ve kültürel aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri alanlar oluşturmak için çalıştıklarını kaydederek, bu proje ile ihtiyaç duyulan bir cazibe merkezini hayata geçirmeyi amaçladıklarını söyledi. Göletli Parkın sezon başında yapılan çalışmalarla şekillendiğini kaydeden Başkan Asya, “Fidanlık mevkiinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait olan arsanın tahsis işlemlerinin tamamlanması ile projemizi başlattık. 56 bin metrekare alan üzerine kurmayı planladığımız parkımızın hem yaz hem kış mevsiminde kullanılabilecek şekilde tasarladık. Çocuklarımız için oyun alanları, yetişkinlerimiz için fitness ve spor alanları, ailelerimiz için güzel vakit geçirebilecekleri yeşil alanlar kuruyoruz. Proje içerisinde 5 bin metrekare alan üzerine biyolojik gölet kurulacak. Yazın çeşitli etkinliklerde kullanılacak gölet, kışın buz pateni olarak kullanılabilecek. Engellilerin de faydalanabileceği şekilde tasarlanan parkta 47 çeşit bitki çeşidi kullanılacak. 200 metre uzunluğunda 278 metre genişliğinde bir alana kurulacak olan Göletli Parkta çocuk oyun alanları, açık ve kapalı oturma alanları, amfi ve yapay göletler ile mükemmel bir doğal alan oluşturuyoruz. İnşallah Ağustos ayına kadar bu parkımızı da hizmete sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.