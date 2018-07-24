Başkan Asya, yeniden halk buluşmalarına başladı

İlk buluşmayı Muratpaşa Mahallesi sakinleri ile yapan Başkan Asya, yapılan hizmetleri kendilerine anlatarak, onların talep ve önerilerini dinledi.

Hesap verebilirlik ilkesine bağlı kalarak düzenlenen 2. tur ’Halk Buluşmaları’ toplantısının ilk durağı Muratpaşa Mahallesi oldu. Daha önce tüm mahallelerde aynı toplantıları gerçekleştiren Başkan Asya, yine mahalle sakinleri ile bir araya gelmeye başladı. “Sorun sahada çözülür” anlayışı ile günün büyük bir kısmını çalışma alanlarında geçiren Başkan Asya, ‘Halk Buluşmaları’ toplantılarıyla da merak edilenleri açıklığa kavuşturuyor.

Yukarı Çarşı mevkiinde toplanan kalabalığa hitap eden Başkan Asya, daha önce bu toplantıları yaptıklarını anımsatarak, vatandaşların refah seviyesini yükseltmek ve beklentilerini karşılamak için gece gündüz hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda Başkan Asya, görev süresi içerisinde yapılan çalışmaları özetlerken, “Allah’a şükürler olsun ki sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğu ile bugün yine karşınıza çıkıyoruz. Görev süremizin son yılına girdiğimiz bugünlerde sizlerle bir araya gelirken utanç içerisinde değiliz. Yaptığımız hizmetleri anlatarak talep ve önerilerinizi dinliyoruz. Bu süreye kadar yüzde 100 başarılı olmamış olabiliriz. Ancak emin olabilirsiniz ki yüzde 90’lar civarında bir başarıya kavuşmuş bulunmaktayız. İmkânlarımızı haddinden fazla zorlayarak birçok işi aynı anda başlattık. Bu şehrin altyapısını çözüme kavuşturmak üzere gövdemizi taşın altına koyduk. Bu işin kısa bir sürede tamamlanmayacağını da biliyorduk. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yenilerken yolların tahrip olacağını, su kesintilerinin yaşanacağını ve şehrin toz duman içinde kalacağını biliyorduk. Ama biz halkımızın duası ve desteği ile başarılı olacağımıza inanarak, iki yıl içinde önemli bir mesafe kat ettik. Yerel tabirimiz ile altyapı projemizde çalışmanın belini kırdık. Şu anda altyapısını tamamladığımız ana ve ara yolların üst yapısını yapmayı sürdürüyoruz” dedi.

Bu yıl kazı ve döşeme çalışmalarının daha koordineli bir şekilde ilerlediğine dikkat çeken Başkan Asya, “Şehrin alt bölgesinden altyapı çalışmalarını tamamlayarak yukarıya doğru ilerliyoruz. Zafer Mahallemizin altyapısı bitti. Ekiplerimiz an itibari ile Zafer Mahallesi’nin hemen hemen tüm cadde ve sokaklarını yenilemek, üst yapı çalışmalarını yürütüyor. Aynı şekilde Sütlüce Mahallesi’nde döşeme çalışmalarını tamamladık. Önümüzdeki günlerde üst yapı çalışmalarına başlanacak. Yeşilyurt Mahallemizin ara sokaklarında içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileme çalışmaları devam ederken, bazı yolların üst yapısı tamamlandı. Diğer yandan Kale Mahallemizde hummalı bir çalışma sergileniyor. Yol genişletme çalışmasından çevre düzenleme çalışmasına kadar birçok projeyi aynı anda uyguluyoruz. Kale Parkı’nın çevresini kale görünümlü ihata duvarları ile örerken, Muş Kültür Evi’nin de yapımında son aşamaya geldik. Allah’ın izniyle bu çalışmaları da ağustos ayının sonlarına doğru tamamlamış olacağız. Kentsel dönüşüm kapsamında bu mahallemizde yapılan konutların hak sahiplerine bir an önce teslim edilmesi için TOKİ yetkilileri ile görüştük. Kurban Bayramı’na kadar evleri teslim edeceklerinin sözünü aldık. Yine tarihi yapılarımızı korumak adına çalışmalarımız devam ediyor. Yıldızlı Hanı’nı aslına uygun bir şekilde restore ediyoruz. Şehrimize yeni tesisler kazandırmak üzere şehirlerarası otobüs terminali projemiz son hız devam ediyor. Kısa bir süre sonra inşallah halkımızın hizmetine açacağız” ifadelerini kullandı.

Muratpaşa Mahallesi’nde yapılan çalışmalara da değinen Başkan Asya, “Muratpaşa Mahallemizde bulunan mezarlıkların bakım ve onarımını yaparak bu güzergahlardaki yolları yeniledik. Eski sebze ve meyve halinin yerine ilk bilgi evi projemizi kurduk. Burada mahalle çocuklarının ve vatandaşların istifade ettiğini görmek bizleri ziyadesi ile memnun ediyor. Yine altyapı projemiz kapsamında Muratpaşa su deposunun yerine son derece modern bir depo yaptık. Şu anda mahallenin birçok bölgesinde doğalgaz çalışmaları yapılıyor. Allah’ın izniyle buradaki tüm evlerin bu imkandan faydalanması için gerekli altyapı çalışmaları yapılacak. Bu mahallemizdeki yolların dar olmasını dikkate alarak yeni alternatif yollar açmanın mücadelesini veriyoruz. Kantere Caddesi mevkiinde yeni bir yol açıyoruz. Kısaca hemen hemen tüm mahallelerimizde çalışmalarımız bulunmaktadır. Bizler vatandaşlarımızın beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere gece gündüz sahada olacağız. İnşallah yaptığımız bu çalışmalarla şehrimizi hak ettiği konuma getireceğiz” diye konuştu.

Başkan Asya, sunumunun ardından vatandaşların sorularını yanıtladı. ‘Halk Buluşmaları’ toplantısı mahalle sakinleri ile toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.