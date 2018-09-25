Başkan Asya, Yeşilyurt Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, ‘Halk Buluşmaları' kapsamında bu hafta Yeşilyurt Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Her hafta farklı bir mahallede vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Feyat Asya, bu hafta Yeşilyurt Mahallesi sakinlerine yapılan hizmetleri anlatarak sorularını yanıtladı. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendiren Başkan Asya, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini de dinledi. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada konuşmasına altyapı projesine değinerek başlayan Başkan Asya, “Altyapı projesini başlatmadan önce, toz duman olacağını, suların kesileceğini, yolların bozulacağını ve ister istemez vatandaşların bu durumdan geçici olarak etkileneceğini biliyorduk. Ancak bu çalışmanın da yapılması gerektiğinin farkında olarak projemizi başlattık. Yaşanan bunca sıkıntıya rağmen hiç pişman olmadık. Bu memleketin geleceğini kurtardığımıza inanıyoruz. Bununla beraber bu süreçte yaşanan geçici mağduriyetlerinde telafisini yapıyoruz. Özellikle Yeşilyurt gibi yerleşimin yoğun olduğu yerlerde çalışmanın ne kadar zor olduğunu sizler de gördünüz. Yeşilyurt'un içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenilendi. Bazı cadde ve sokaklarda parsel bağlantıları yapılıyor. Bunları da en kısa zamanda bitireceğiz” dedi.

Altyapısı tamamlanan bölgelerin üstyapısının da yapıldığını aktaran Başkan Asya, “Şebekeleri yenilenen mahallelerimizin yol ve kaldırımlarını da sil baştan yapıyoruz. Zafer Mahallesi hemen yanı başımızda. Altyapı çalışmalarından sonra tüm yolları asfaltlanarak hizmete açıldı. Yeşilyurt Mahallemizin de bir kısmında üstyapı çalışmalarımız yapıldı ve halen devam etmektedir. Hatlarını yenilediğimiz tüm yolları güzel bir görünüme kavuşturacağımızı taahhüt ettik. Allah'a şükürler olsun ki bu vaadimize sadık kalarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

İçme suyu projesi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Feyat Asya, “Altyapı projesi gibi bu şehrin içme suyu konusunda yaşadığı sorunu da çözüme kavuşturmak için sizlere söz verdik. İlk etapta şehrimizin su potansiyelini öğrenmek için kapsamlı bir arayış içerisine girdik. Elde ettiğimiz sonuç, dağlardaki suyun yüzeysel olduğunu ve o yıl içinde yağan kara göre değişkenlik göstereceğini tespit ettik. Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunarak köklü bir çözüme gittik. Alparslan-2 Barajından şehre cazibeli içme suyu getirilmesi noktasında çalışmalar başlatıldı. Allah'ın izniyle bu proje sayesinde ilimizin bir bütün uzun yıllar su diye bir sorunu kalmayacak” dedi.

Görev süresi içindeki birçok çalışmayı tek tek anlatan Başkan Asya, “İhtiyaç duyulan ve eksikliği yaşanan hizmetleri sizlerle buluşturmak için elimizden geleni yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bu çalışmaları yaparken ‘Ortak Aklı' esas aldık ve buna göre hareket ediyoruz. Biz bu şehrin imarı ve inşası için bir dönüşüm sürecine girdik. Allah'ın izniyle bu süreci yine halkımızın desteği ile başarılı bir şekilde tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Asya, yaptığı konuşmanın ardından vatandaşların sorularını yanıtladı.

Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Muharrem Yıldız da, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Asya ve ekibine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.