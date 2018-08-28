Başkan Asya, yüklenici firma yetkilileriyle bir araya geldi

Kahvaltıda firma temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Asya, şehrin 23 noktasında yürütülen projeleri masaya yatırarak, çalışmaların hızlandırılması konusunda uyarılarda bulundu. Muş’un imarı ve inşasını birlikte yaptıklarını ifade eden Başkan Asya, “Sizler bizim en yakın çalışma arkadaşlarımızsınız. Bu şehri altyapısıyla, üst yapısıyla, parklarıyla, bahçeleriyle ve tesisleri ile yeniden dizayn ediyoruz. Bunları yaparken ister istemez bazı sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Sizler çalışmalarınızı yaparken ortaya çıkan eksik ve aksaklıklar, vatandaşlar tarafından bize iletilir. Vatandaş sizi tanımaz. Bu işin muhatabı belediyedir diye hesabını sorar. Sizin çalışanınız herhangi bir vatandaşa bir saygısızlık yaptığında, o şahıs doğrudan belediyeden şikayetçi olur. Dolayısıyla biz bir bütünüz. Beraber çalışıyoruz. Yaşanacak olumsuzluklardan biz etkilenirsek, haliyle bu size de yansır. Onun için daha düzenli ve daha iyi çalışmak için gayret edeceğiz” dedi.

Şehrin hemen hemen her bölgesinde çalışmalarının olduğunu kaydeden Başkan Asya, “İyisiyle kötüsüyle görev süremizin son yılına girdik. Bugüne kadar sorun olarak gördüğümüz birçok konuyu çözüme kavuşturmak için çaba sarf ettik. Allah’a şükürler olsun ki çok güzel işler ortaya çıkardık. Şu anda uygulamada olan projelerimizi bitirmek için mücadele ediyoruz. Malumunuz çalışma sezonunun sonuna yaklaşıyoruz. Mevsim şartlarından dolayı çalışma koşullarımız kısıtlıdır. Dolayısıyla kış mevsimine girmeden önce sizler tarafından yürütülen projelerimizi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Sizlerden temponuzu arttırmayı, çalışmalarınızı hızlı bir şekilde tamamlamanızı istiyoruz. Tabi bu işleri hızlandırırken herhangi bir ihmale mahal vermeyeceğiz. Projelerimizi planlamamıza bağlı olarak teslim edeceğiz. Sonuçta biz bu halkın ve bu memleketin emanetçileriyiz. Kamu kaynaklarının amacına uygun kullanılmasının mücadelesini veriyoruz. Bir kuruş boşa gitmeyecek şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Çalışmalarınızda tespit edilen eksik ve aksaklıklar istenildiği gibi yapılmayana kadar teslim alınmayacağını bilmenizi isterim. Yani biz işimizi hızlandıralım diye yapılan eksik ve bozuk imalatlar kesinlikle kabul edilmeyecek. Zaten yapılan işler kontrolörlerimiz tarafından denetleniyor” ifadelerini kullandı.

4 yılı aşkın bir süredir belediyeye iş yapan yüklenicilerin hiç mağdur edilmediğini belirten Başkan Asya, “Biz, projelerimizi yapan firmalara hep şunu söyledik. İşinizi şartnamede belirtildiği gibi yapın ödemelerinizi hemen yapalım. Biz, sizlere ödeme yapmak için hazırız. Yeter ki siz işinizi tamamlayın. Allah’a şükürler olsun ki bugüne kadar ödenek konusunda sıkıntımız olmadı. Sizlerin de çalışanlarınızın olduğunu, onların da bu sayede ailelerinin geçimlerini sağladıklarının farkındayız. Bu bilinçle sizleri mağdur etmedik, etmeyiz. Sizden tek isteğimiz emeğinizin hakkını vermenizdir. Birçok işe aynı anda el attık, bunu en iyi sizler biliyorsunuz. Şehri şantiye alanına çevirerek bazen beddualar da aldık. Ancak şuna inanıyorum ki, biz olsak da olmasak da yaptığımız bu işlerden dolayı ilerde hayırla yad edileceğiz. Sizler de bundan nasibinizi alacaksınız. Sonuç olarak elinizdeki çalışmaları hızlandırarak eserlerimizi halkımızın hizmetine sunalım. Davetimize icabetinizden dolayı hepinize teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim” şeklinde konuştu.