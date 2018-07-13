Başkan Asya’dan ‘15 Temmuz’ mesajı

15 Temmuz 2016’da bir grup hain tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsünün ikinci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Ülkenin bağımsızlığı için tanklara ve toplara göğsünü siper ederek canını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum” dedi.

İki yıl önce 15 Temmuz’da ülke için zorlu bir gece yaşandığını ifade eden Başkan Asya, milletin destansı direnişi sayesinde ihanet çetesine gereken dersin verildiğini belirterek, “15 Temmuz bu ülkenin kaderinin değiştiği, bir milletin iradesine sahip çıkarak destan yazdığı bir tarihtir. 15 Temmuz akşamı bu toprakların tarihini, bu toprakların yiğit ve yürekli halkı yeniden yazdı. Her on yılda bir, ruhunu şeytana satmış uğursuz ve onursuz darbecilerin hakaretlerine, işkencelerine, cinayetlerine ve zulümlerine maruz kalan halkımızın onurlu ve yürekli evlatları olarak, imansız ve izansız cuntacılara geçit verilmedi. Milletimiz, korkusuzca zorbalara, alçaklara, kalleşlere karşı dimdik durarak direndi. Onların o kirli emellerine ulaşmalarına imkan ve fırsat verilmedi” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz ruhunun hep yaşatılması gerektiğini belirten Başkan Asya, “15 Temmuz akşamı toplumun her kesimi sokaklara çıkarak tepkisini dile getirdi. Kendi yerelimizde buna bizzat şahitlik ettik. O gün meydanları boş bırakmayanlar, ırklarını, renklerini, siyasi düşüncelerini bir kenara bırakarak vatan için, bağımsızlık için canını feda etmeye hazırdılar. O günkü birlik ve beraberliğimizi her zaman sürdürmek zorundayız. 15 Temmuz’da yaşadıklarımızı bizden sonra gelenlere aktaralım ki hayatlarını şekillendirirken bunu göz önünde bulundursunlar. Bu onurlu milletin; milli irade için, vatan için neler yapabileceklerini öğrensinler. Rabbim bir daha bu ülkeye 15 Temmuz’lar yaşatmasın ve bu ülkenin ekmeğini yiyerek ihanet eden hainlere bir daha fırsat vermesin. Bu duygu ve düşüncelerle iki yıl önce ülkesi için canını feda eden 15 Temmuz şehitlerimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim” şeklinde konuştu.

Başkan Asya, tüm Muş halkını 15 Temmuz akşamı gerçekleştirilecek olan etkinliklere de davet etti.