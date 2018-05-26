Başkan Asya’dan aday tanıtım toplantısında birlik çağrısı

AK Parti Muş Milletvekili aday tanıtım toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, 24 Haziran’ın önemine vurgu yaparak, tüm partililerin AK Parti için kenetleneceğine inandığını söyledi. Türkiye için çalışacaklarını ifade eden Başkan Asya, "Kıymetli dava arkadaşlarım; sizlerle birlikte yeni bir seçim sürecine daha girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu geçiş dönemleri her zaman ilklerle dolu olmuştur. Ancak 24 Haziran seçimi başlı başına bir değişim ve dönüşümün başlangıcı olacaktır. Çünkü Türkiye’de yeni bir sistem başlıyor. Koalisyon hükümetlerinin tarih olduğu bu yeni sistemde güçlü meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye sloganlarıyla yola çıktık. Perşembe günü Ankara’da Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde seçim startı verildi. İllerin milletvekili adaylarının tanıtıldığı ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen programa bizler de katılma fırsatı bulduk. Oradaki heyecanı, güzelliği ilimize yansıtmak üzere bugün bir araya geldik" dedi.

"Vakit Türkiye Vaktidir, Vakit Muş Vaktidir"

Adayların belirlendiği, vaktin Türkiye vakti, vaktin Muş vakti olduğunu hatırlatan Başkan Asya, "Seçim kararı alındıktan sonra ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de partimize gönül vermiş arkadaşlarımız yönetime talip olmak üzere müracaatlarını yaptılar. Bir süre kendilerini ifade etmek üzere tatlı bir yarışa girdiler. Sonuçta genel merkezimizin takdir ettiği 4 milletvekili adayı belirlendi. Bu tercih yapıldıktan sonra tüm partililerin bu doğrultuda kenetleneceğine inancım tamdır. Bizler kendi aramızda yarışırken bile ortak paydamız davamızdır. Partimizden aday adayı olan kıymetli arkadaşlarımızı bu sürede davamıza destek vermeye ve gece gündüz demeden çalışmalara katılmalarını umut ediyorum. Partimizin 16 yıllık iktidarı döneminde bu anlayış hep hakim olmuştur. Sizlerden ricam, bu süreçte varsa kırgınlıklarımıza son verelim. Bizim birlikteliğimiz ilimizin geleceğinin sağlam olmasına vesile olur. İlimizdeki istikrar emin olun ülkemize yansıyacaktır. Bugün bizim için bir milat olsun. Çünkü bugüne kadar biz böyle bir dönem hiç yaşamadık. Ülkenin ve milletin geleceğini hiçe sayan odakların bir araya geldiği bu dönemde bizler farkımızı ortaya koymak zorundayız. Bugün ‘Yaparsa AK Parti yapar’ diyebiliyorsak bunu sadece bir slogan olsun diye değil gerçekten başarabildiğimiz için söylüyoruz. Dolayısıyla gelin ilk günkü heyecanımızı ortaya koyalım. Bir aydan az bir süremiz var. Bu süre içerisinde gerekirse kapı kapı gezerek vatandaşlarımıza neden bizi tercih etmeleri gerektiğini anlatmak zorundayız. Bugüne kadar olduğu gibi 24 Haziran’da da Muş’un farkını ortaya koymak için çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Özellikle hanım kardeşlerime büyük bir iş düşüyor. Ev ev dolaşarak partimizin çalışmalarını anlatıp seçim çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerine inanıyorum. Maratona başlarken başta ben olmak üzere bu davaya gönül veren kardeşlerimizin büyük bir eforla 24 Haziran’a kadar yorulmadan, sıkılmadan, durmadan gece gündüz demeden çalışacağız ve mücadele edeceğiz. Vakit Türkiye vaktidir, vakit Muş vaktidir" ifadelerini kullandı.