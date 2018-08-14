Başkan Asya’dan Ak Parti’nin kuruluş yıldönümü mesajı

AK Parti kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti’nin kurulduğu tarih olan 14 Ağustos 2001’in Türk siyasi tarihi için gerçek bir milat olduğunu söyledi. Başkan Asya mesajında, "Ülkemizin içinde bulunduğu zorluklara karşı bir çözüm yolu bir çıkış noktası olarak kurulan AK Parti, kuruluşundan yalnızca 15 ay sonra tek başına iktidar olarak, millet tarafından nasıl bir umut olarak görüldüğünü tüm dünyaya ispatlamış bir partidir. 3 Kasım 2002’de milletten aldığı yetkiyle icraatlarına başlayan AK Parti, tüm kadrolarıyla hizmet destanları yazmış, her seçimde halkın takdirini daha fazla kazanarak, Türkiye’yi uluslararası alanda parmakla gösterilen bir marka haline getirmiştir" dedi.

Mesajında AK Parti’nin icraatlarına da değinen Başkan Asya, “Cumhuriyet tarihinde ilkleri başaran bir parti olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran AK Parti, Türkiye’nin özetidir. AK Parti ile egemenlik gerçek anlamda kayıtsız ve şartsız bir biçimde milletin olmuştur. AK Parti girdiği her seçimde oy oranını artıran bir siyasi hareket olarak dünya siyasetinde de tektir. Ekonomik bir savaşın içinden geçtiğimiz şu günlerde her zamankinden daha fazla birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duymaktayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve milletimizin desteğiyle bu operasyonların da üstesinden geleceğiz. Şer güçlerin, bu oyunu da bozacağız. AK Parti’nin mensubu olarak kutlu yürüyüşümüze kararlılıkla devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler, davamıza emek veren bütün AK Partili kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete intikal edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Partimizin 17. kuruluş yıldönümünün ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden diliyorum” ifadelerini kullandı.