Başkan Asya’dan Anneler Günü mesajı

Belediye Başkanı Feyat Asya, her yıl mayıs ayının 2’nci pazar günü tüm dünyada kutlanan Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Annelerin insan hayatındaki en değerli şahsiyetler olduğunu ifade eden Başkan Asya, aile birliğinin tesis edilmesinde, çocukların sağlıklı ve mutlu bir ortamda yetişmesinde en temel rolü annelerin üstlendiğini söyledi. Annelerin varlıkları ile evlatlarına güç kattıklarını kaydeden Başkan Asya, mesajında, “Anne ve babaya saygıyı esas alan, cennetin annelerin ayakları altında olduğunu belirten bir inancın mensubu olarak, evlat yetiştirmenin önemli bir görev olduğunun farkında olarak annelerimizin mutlu olması, yüzlerinin gülmesi, hayat şartlarının daha da iyileştirilmesi için sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekir. En mutlu anlarımızda olduğu gibi, başa çıkamadığımız tüm güçlüklerde sığındığımız, yanımızda bulacağımızdan emin olduğumuz annelerimizin bizlerden tek beklentisi, kendilerine gösterilen sevgi, saygı ve ilgidir. Onun için hayattayken değerini bilmemiz gereken annelerimizin bu beklentilerini karşılamalıyız. Bizler, annelerimize karşı olan gönül borcumuzu her ne yapsak ödeyemeyiz. İşte bu nedenle annelerimizi yılda bir defa hatırlamak yerine onların her gün hayır dualarını almak bizlerin en şerefli görevi olmalıdır. Bu duygularla başımızın tacı, yuvalarımızın mimarı annelerimizin ‘Anneler Günü’nü kutlar, her birine ayrı ayrı sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.