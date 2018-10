Başkan Asya'dan Cumhuriyet bayramı mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Bayramı'nın 95. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Asya mesajında, “Gıpta edilecek bir medeniyet birikimine sahip olan milletimizin, istiklal ve özgürlüğünün sembolü olmuş Cumhuriyetimizin 95. yıldönümünü gururla kutluyoruz. Cumhuriyet, bu ülkede bizi biz yapan her türlü değerlerin hem bir karışımı, hem de sonucudur. Cumhuriyet egemenliğin, gelişmenin, ilerlemenin sembolüdür, kaynağı ise millettir” dedi.

Cumhuriyetin bütün dil, din ve ırkı içinde barındırdığını belirten Başkan Asya, “Millet olarak el birliği ve gönül birliğiyle çalışmaya devam etmemiz, kardeşçe birbirimizi kucaklamamız, birbirimize kenetlenmemiz halinde çok daha güçlenerek, aydınlık yarınlarımızı hep birlikte kuracağız. Cumhuriyet, her türlü imkânsızlığa rağmen vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla bir milletin ulusal bağımsızlığına kavuşabilmek için inanç ve kararlılıkla giriştiği milli mücadelenin ardından elde etmiş olduğu büyük bir zaferin sonucudur” ifadelerini kullandı.

Başkan Asya mesajını şu şekilde sürdürdü:

“Cumhuriyetimiz, 95 yıldır olduğu gibi bundan sonra da korunup kollanarak ilelebet yaşayacaktır. Bizlere ve her yeni nesile düşen görev; Cumhuriyetimizin kuruluşuna kadar geçen zorlu süreci, her türlü yokluk ve zor şartlar altında hürriyet ve bağımsızlık için verilen o büyük mücadeleyi ve bu mücadele ruhunu nesilden nesile yaşatılmasını sağlamaktır. Cumhuriyetimizin geleceğine güvenle bakabilmenin en önemli koşullarından birisi de geçmişimizi unutmamak, unutturmamak ve hürriyet ruhunu hafızamızda canlı tutabilmektir. Bu tarihi gün dolayısıyla istiklal harbi kahramanlarımızın, ebediyete intikal eden devlet adamlarımızın ve kanlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için can veren aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize en derin şükranlarımı sunarım. Milletimizin ve tüm Muşlu hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ederim.”