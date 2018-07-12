Başkan Asya’dan esnaf ziyareti

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Atatürk Bulvarı-İstasyon Caddesi güzergâhındaki esnafları ziyaret ederek, çalışmalar hakkında kendilerini bilgilendirdi

Üst yapı çalışmalarının büyük bir kısmının tamamlandığı Atatürk Bulvarı’nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, o güzergâhtaki esnafları da ziyaret etti. Başkan Asya, Muş için önemli bir proje olan üst yapı projesinin sıkıntılarına katlandıkları için esnaflara teşekkür etti. Şehrin birçok bölgesinde yürütülen alt ve üst yapı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade eden Asya, esnaflara duyarlılıkları için teşekkür ederek destek istedi.

Cadde üzerinde vatandaşların yoğunlukta olduğu kahvelere de giden Başkan Asya, altyapı ve üst yapı projeleri ile ilgili bilgi verdi. Şehrin 23 bölgesinde belediyenin çalışmalarının olduğunu hatırlatan Başkan Asya, yaklaşık üç aydır İstasyon Caddesi’nde de üst yapı çalışmasının başlatıldığını ifade etti. Atatürk Bulvarı’ndaki çalışmaların bitme aşamasına geldiğini kaydeden Başkan Asya, bu süreçte ortaya çıkan aksiliklerden vatandaşların etkilenmemesi için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Kazı çalışmalarından dolayı ister istemez bazı sıkıntıların yaşanacağını ve buna bağlı olarak toz, dumanın arttığını belirten Başkan Asya, İtfaiye ekiplerinin 7/24 esasına göre sulama yaptığına dikkat çekti.

Üst yapı çalışmalarının etap etap uygulandığını ifade eden Başkan Asya, çalışmaların tamamlandığı bölgelerde projenin güzelliğinin ortaya çıktığını söyledi. Birinci kat asfalt çalışması ile kaldırımların büyük bir bölümünün yapıldığını belirten Başkan Asya, önümüzdeki günlerde ikinci ve üçüncü kat asfaltın da döküleceğini sözlerine ekledi.