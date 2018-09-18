Başkan Asya'dan Gaziler Günü Mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı

Başkan Asya yayımladığı mesajında, vatan uğruna canını feda etmekten çekinmeyen gazilerin her gün hatırlanması gerektiğine vurgu yaparak, onlara saygı duymanın toplumsal sorumluluk olduğunu kaydetti. Şehitlik ve gaziliğin herkesin ulaşmak istediği bir mertebe olduğunu belirten Başkan Asya, “19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal Rütbesi" ile "Gazilik" unvanının verildiği günün 97. yıldönümü, ülkemizde "Gaziler Günü" olarak kutlanmaktadır. Bu tarih, aynı zamanda gazi ve şehitlerimize duyduğumuz saygının da açık bir göstergesidir. Vatan topraklarını işgal edenlere karşı, canları pahasına verdikleri mücadele sırasında yaralanan yada sakatlanan gazilerimizin haftasını kutluyorum” dedi.

Gaziler gününün aynı zamanda kahramanlar günü olduğunu belirten Başkan Asya, “Şehitlik ve gazilik unvanlarının, milletimizin her bireyi için saygın ve kutsal bir manası ve önemi vardır. Türkiye halkları olarak bugün de vatanı ve milleti uğrunda savaşıp şehit düşen, gazi olup memleketine geri döndükten sonra ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı ile yad etmeli, önlerinde saygı ile eğilmeli ve onları bu özel gününde unutmamalıyız. Yurdumuz topraklarını korumak ve savunmak için, üstün bir cesaret ve feragat örneği göstererek, en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen, şehit ve gazilerimiz her zaman onur kaynağımız olmuşlardır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum. Değerli ailelerine saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.