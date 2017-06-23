Başkan Asya’dan ‘Hayırlı olsun’ ziyareti

Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Telekom İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, farklı illere tayini çıkan yöneticilere hayırlı olsun dileklerini iletti. Muş Telekom İl Müdürü Ahmet Söylemez tarafından kapıda karşılanan Başkan Asya, makamına geçerek kendisi ile bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Söylemez, yaklaşık 20 yıldır Muş’a hizmet ettiğini, bundan sonrada Elazığ’da bu hizmeti sürdüreceğini belirterek, nerede olursa olsun Muş için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

İl Müdürü Söylemez’in yeni görev yerinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Asya, “İl Müdürümüz ile hukukumuz geçmişe dayanıyor. Bugüne kadarki başarılı çalışmalarına hep sevindik. Her ne kadar Muş’tan ayrılmasına üzülsek de, farklı illerde imza atacağı başarılarla övüneceğiz. Görev sürem içerisinde kendisi ile uyum ve işbirliği içinde çalışmanın mutluluğunu yaşadım. Malumunuz, Muş Belediyesi ve Telekom Müdürlüğü cadde ve sokaklardaki kazı çalışmalarında koordineli çalışmak zorunda. Allah’a şükürler olsun ki ortak paydamız olan Muş için şevkle çalışan yöneticilerimiz var. Onlarla birlikte aynı amaç doğrultusunda hareket ediyoruz. İl Müdürümüz de onlardan biridir. Memleket sevdalısı hemşerilerimizin farklı illerin idaresinde söz sahibi olması bizlere gurur veriyor. Bu duygularla Elazığ Telekom İl Müdürlüğü görevine tayin edilen Müdürümüze başarılar diler, bundan sonraki hayatının hayırlı, sağlıklı ve mutlu geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Asya, İl Müdürü Ahmet Söylemez ile birlikte, Ağrı Telekom İl Müdürlüğü’ne atanan Operasyon Müdürü Mehmet Şirin Tuncer’in odasını ziyaret ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.