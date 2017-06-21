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21 Haziran 2017 17:21

Başkan Asya’dan Kadir Gecesi mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Asya’dan Kadir Gecesi mesajı

21 Haziran 2017 17:21


Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Başkan Asya, dinimizde önemli bir yere sahip olan Kadir Gecesinin, İslam ümmetinin huzurlu bir hayat sürmesine vesile olmasını diledi. Başkan Asya, mübarek Ramazan-ı Şerifi uğurlamaya hazırlanırken, Kadir Gecesi’ni karşılamanın, Kadir Gecesi’ne erişmenin heyecan ve coşkusunu yaşadıklarını belirterek, Kur’an-ı Kerim’de, ’Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır’ mealindeki ayetle bu gecenin huzur ve esenlik dolu olduğuna işaret edildiğini ifade etti. Kadir Gecesi’nin, alemlere rahmet olarak gönderilen Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından kutsal bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Asya, kırgınlıklara son vermek, nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hakim kılmak için bu gecenin kaçınılmaz bir fırsat olduğunu söyledi.


Rahmet ve bereket ayı olan Ramazanın son günlerini yaşadıklarını kaydeden Başkan Asya, "Ramazanla birlikte zenginleşen ve Kadir Gecesi’nde doruğa çıkan manevi güzelliklerimizin, sevgi, merhamet ve yardımlaşma duygularıyla toplumsal huzur içinde artarak devam etmesini temenni ediyorum. Manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği bu kutsal gecede, yapılacak tüm dualar diliyorum ki ailelerimiz, halkımız, ülkemiz ve Muş’un birliği ve bütünlüğü, daha ileriye gitmesi ve huzuru adına kabul olur. Bu çok özel olan günlerde yardıma muhtaç herkesin elinden tutmak ve mağdurların haklarına sahip çıkmak Kadir Gecesi’nin bizlere yüklediği sorumluluklardandır. Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşehrilerim olmak üzere, tüm İslam aleminin Kadir Gecesini tebrik eder, bu gecenin birliğimize, dirliğimize, beraberliğimize, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını Yüce Allah’tan diliyorum" ifadelerini kullandı.




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