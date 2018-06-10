Başkan Asya’dan Kadir Gecesi mesajı

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Başkan Asya, "Dinimizde önemli bir yere sahip olan Kadir Gecesi’nin, ilimizdeki, bölgemizdeki, ülkemizdeki ve gönül coğrafyamızdaki sıkıntıların giderilmesine, İslam ümmetinin huzurlu bir hayat sürmesine vesile olmasını diliyorum." dedi.

Başkan Asya mesajında, Mübarek Ramazan-I Şerif’i uğurlamaya hazırlanırken, Kadir Gecesi’ni karşılamanın, Kadir Gecesi’ne erişmenin heyecan ve coşkusunu yaşadıklarını belirterek, Kur’an-ı Kerim’de, ’’Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır’’ mealindeki ayetle bu gecenin huzur ve esenlik dolu olduğuna işaret edildiğini ifade etti.

Kadir Gecesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından kutsal bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Asya, kırgınlıklara son vermek, nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hakim kılmak için bu gecenin kaçınılmaz bir fırsat olduğunu söyledi.

Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan`ın son günlerini yaşadıklarını kaydeden Başkan Asya, “Ramazanla birlikte zenginleşen ve Kadir Gecesi`nde doruğa çıkan manevi güzelliklerimizin, sevgi, merhamet ve yardımlaşma duygularıyla toplumsal huzur içinde artarak devam etmesini temenni ediyorum. Manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği bu kutsal gecede, yapılacak tüm dualar diliyorum ki ailelerimiz, halkımız, ülkemiz ve Muş’un birliği ve bütünlüğü, daha ileriye gitmesi ve huzuru adına kabul olur. Bu çok özel olan günlerde yardıma muhtaç herkesin elinden tutmak ve mağdurların haklarına sahip çıkmak Kadir Gecesi`nin bizlere yüklediği sorumluluklardandır. Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşerilerim olmak üzere, tüm İslam aleminin Kadir Gecesini tebrik eder, bu gecenin birliğimize, dirliğimize, beraberliğimize, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını Yüce Allah’tan diliyorum” ifadelerini kullandı.