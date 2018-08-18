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18 Ağustos 2018 13:05

Başkan Asya’dan Kurban bayramı mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Kurban bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Kırgınlıkların ve dargınlıkların unutulduğu bu bayramın, ilimizin, bölgemizin, ülkemizin ve gönül coğrafyamızın güzelliklerine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Başkan Asya’dan Kurban bayramı mesajı

18 Ağustos 2018 13:05


Belediye Başkanı Feyat Asya, Kurban bayramı münasebetiyle bir kutlama mesaj yayımladı. Mesajında birliktelik vurgusu yapan Başkan Asya, bu bayramın kardeşlik duygularının pekişmesine, barış ve huzur ortamının oluşması temennisinde bulundu. Bayramların birleştirici özelliğinden dolayı toplumda önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Asya, “Manevi dünyamızda ayrı bir yere sahip olan Kurban bayramını bu yıl da kutlayacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz. İnsanların kurban ibadetini yerine getirerek Allah’a yaklaşma gayretinde oldukları bu özel gündeki paylaşımlar, dayanışmanın en iyi örneklerinden birisidir. Bu özel günler sayesinde meydana gelen birlik ve beraberlik bağlarının daha da kuvvetlendiğine inanıyoruz. Bayramlar, sıkıntılı süreçler için birer fırsattır. Allah kardeşliğimizi daim ederek, ülkemizdeki huzuru gelecek nesillere en iyi şekilde aktaracak şartları bizlere nasip eylesin. Bu bayramın toplumsal barış ve huzurun sağlanmasında bir milat olmasını Cenab-ı Allah’tan dilerim” diye konuştu.


Kurbanın Allah’a teslimiyetin ifadesi olduğunu belirten Başkan Asya, “Bayramlar, dertlerin ve üzüntülerin bir nebze de olsa unutulduğu, umutların yeniden yeşerdiği, birbirimize ve toplumun tüm fertlerine karşı sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi asli duyguların en içten yaşandığı günlerdir. Paylaşma ve yakınlaşmanın doruğa çıktığı bu müstesna günlerin dargınlıkların unutulmasına, kesilen kurbanların, yapılan ibadetlerin yüzü suyu hürmetine Yüce Rabbimizden mazlumlara güç ve kuvvet vermesini, insanlığın mutluluğuna, millet olarak huzurlu bir geleceğe vesile olmasını diliyorum. Bu duygularla hemşerilerimin ve İslam âleminin mübarek Kurban bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, sevdikleri ile birlikte mutlu ve huzurlu nice bayramlar geçirmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.


Başkan Asya mesajının sonunda, belediye olarak vatandaşların bayramlarını en iyi şekilde geçirmeleri için gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, görevli personellerin bayram süresince vatandaşların hizmetinde olacağını ifade etti.




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