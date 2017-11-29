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29 Kasım 2017 12:32

Başkan Asya’dan Mevlit Kandili mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Asya’dan Mevlit Kandili mesajı

29 Kasım 2017 12:32


Başkan Asya, Mevlit Kandili münasebetiyle yayımladığı mesajında, “İnsanlığın hayat ufkuna aydınlık bir devir açan Hz. Muhammed’in kutlu doğumunun yıldönümünü bir kez daha birlik beraberlik duyguları içinde idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hz. Peygamberi sevmek ve O’nu örnek almak demek, insanlığın huzuru ve kalıcı mutluluğu için yaptığı çağrıyı günümüze taşıyarak hayatımıza yansıtmak, davranışlarımızı O’nun örnek ahlâkına, emir ve tavsiyelerine göre şekillendirebilmek demektir. Çünkü Hz. Muhammed’in örnek hayat çizgisi, söz ve davranışlarının temsil ettiği değerler bütünü, bizler için her zaman yaşanabilir ve uygulanabilir özelliktedir. Bütün insanlığın kurtarıcısı olan Sevgili Peygamberimizin doğum yıldönümü olan ve insanlığın dirilişinde, karanlığın aydınlığa çıkışında çok önemli bir yere sahip olan mübarek Mevlit Kandili’ni en güzel ve anlamına uygun olarak değerlendirmenin manevi hayatımız için çok büyük bir fırsat olduğu kuşkusuzdur. Mevlit Kandili, Hz Peygamber’in bizlere sunduğu bütün değerleri ve yol gösterici öğütlerini anlama, bu anlayışla yaşama ve yenilenme zamanıdır. Bu vesile ile Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıldönümü olan Mevlit Kandili’nin tüm insanlığa sevgi, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diler, dualarımızın kabul olması dileğiyle hemşehrilerimizin ve tüm İslâm aleminin kandilini tebrik ederim” dedi.




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