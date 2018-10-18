Başkan Asya'dan ‘Muhtarlar Günü' mesajı

Muhtarlar Günü vesilesiyle mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, köy ve merkez mahalle muhtarlarının gününü tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Muhtarlık müessesesinin yerel yönetimin en eski örneklerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Asya, "Muhtarlıklar, bulundukları mahalle veya köylerde devleti temsil eden kurumlardır. Muhtarlarımız da sorumlu oldukları bölgedeki vatandaşlarımızın devlet kurumlarıyla ilişkilerinin sağlanmasındaki önemli şahsiyetlerdir. Devleti ve milleti temsil noktasında önemli görevler üstlenen tüm muhtarlarımızın gününü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Yıllarca temsil noktasında geri planda bırakılan muhtarlarımız, AK Parti hükümetlerimizin reformları sayesinde hak ettikleri konuma getirilerek, yerel demokrasinin güçlenmesi adına önemli adımlar atılmıştır” ifadelerini kullanan Başkan Asya, şöyle devam etti:

“Özellikle Cumhurbaşkanımızın ülke genelindeki muhtarlarımızla belirli periyotlarda bir araya gelerek hasbıhal etmesi, muhtarlık müessesine verilen öneme en güzel örnektir. Bizler de bu minvalde göreve gelir gelmez tüm faaliyetlerimizi muhtarlarımızla istişare etmek suretiyle icra etmekteyiz. Muş Belediyesi olarak muhtarlarımızın taşıdığı sorumluluğun bilincinde olarak çalışma ve projeleri kendilerinin bilgisine sunarak onlardan gelen talep ve önerileri anında değerlendiriyoruz. İstişare kültürünü gelenek haline getirdiğimiz ilimizde, muhtarlarımız ile birlikte Muş'un kalkınması ve gelişmesi için elbirliği ve gönül birliğimizi sürdüreceğiz. Her ay mutat olarak muhtarlarımız ile yaptığımız istişare toplantılarının yanı sıra her hafta farklı bir mahallede vatandaşlarımızla buluşmak üzere ‘Halk Buluşmaları' programını sürdürüyoruz. Bu toplantılarımızı da muhtarlarımız ile koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Birlikte yaptığımız hizmetleri yine birlikte halkımızın karşısına çıkarak anlatıyoruz. Bu vesile ile tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik eder, aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerini dilerim.”