Başkan Asya'dan, Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Ziyaret

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve idarecilerle bir araya geldi.

Belirli aralıklarla şehir merkezindeki okulları ziyaret ederek eğitimcilere belediye hizmetlerini anlatan Belediye Başkanı Feyat Asya, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması ile bu geleneğini devam ettiriyor. Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmenlerle buluşan Başkan Asya, burada kendileri ile hasbıhal ederek, fikir alışverişinde bulundu. Okul Müdürü Ekrem Erliğ ve okul yönetimi tarafından karşılanan Başkan Asya, okulun genel durumu ile ilgili bilgi aldıktan sonra öğretmenler odasına geçti. Burada öğretmenlere hitap eden Başkan Asya, görev süresi içerisinde yapılan hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Yaptıkları hizmetleri toplumun her kesimine hesap vermek üzere anlatmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Asya, bu vesile ile karşılaştıkları eksik ve aksaklıkları da telafi etme imkânı bulduklarını ifade etti. Belediyenin çalışmaları ile ilgili öğretmenleri bilgilendiren Başkan Feyat Asya, "Dört yılı aşkın bir süredir vatandaşlarımızın bize emanet ettiği görevi layıkıyla yerine getirmenin mücadelesini veriyoruz. İşin başında tespitini yaptığımız eksik ve aksaklıkları kısa bir sürede gidererek, ihtiyaç duyulan hizmetlerin büyük bir kısmını halkımıza ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Stratejik planımıza göre kısa, orta ve uzun vadede projeler hazırlayarak ilimizin yeni bir değişim ve dönüşüm sürecine girmesine öncülük ettik. Kısa ve orta vadede planladığımız projelerimizi Allah'a şükür tamamlayarak hizmete sunduk. Altyapı ve cazibeli içme suyu temini gibi uzun vadede planladığımız projeleri de başlattık. Şu anda bu projelerimizi devam ettiriyoruz. Halkımıza söz verdiğimiz ve taahhüt ettiğimiz projelerin tamamını görev süremiz bitmeden hayata geçirdik. İnşallah şu anda yürütmekte olduğumuz çalışmaların tamamlanması ile Muş'umuzu hak ettiği konuma getireceğiz" dedi.

Altyapı gibi süreç isteyen ve meşakkatli projeleri başlattıklarını ifade eden Başkan Asya, bu konuda vatandaşlardan sabırlı olmalarını ve destek vermelerini beklediklerini, girmiş oldukları zorlu dönemin ardından hep birlikte feraha ulaşacaklarını sözlerine ekledi. Yol, kaldırım, çevre temizliği, alt ve üstyapı gibi belediyelerin asli görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Asya, bunlarla beraber sosyal belediyecilik alanında da önemli hizmetler hayata geçirdiklerini söyledi. Çocukların, gençlerin ve kadınların bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmak, için ‘Bilgi Evleri' projesini başlattıklarını ve bu kapsamda 2 bilgi evini hizmete sunduklarını, 2 bilgi evinin de yapımını tamamladıklarını, söz konusu tesislerin önümüzdeki günlerde hizmete açıldığını sözlerine ekledi.

Konuşmasının devamında 4,5 yılda hayata geçirilen projeler hakkında özet bilgiler veren Başkan Asya öğretmenlerin sorularını yanıtladıktan sonra okuldan ayrıldı.