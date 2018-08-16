Başkan Asya’dan Muş TSO’ya ziyaret

Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, oda seçimlerinin ardından görevi devralan yönetimi tebrik etti. MUŞ TSO Başkanı Erdal Koç ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Asya, gündem yoğunluğundan dolayı ziyaretlerinin geciktiğini belirterek, bir kez daha yeni yönetimin Muş’a ve Muş halkına hayırlı hizmetler yapması temennisinde bulundu. Bugüne kadar tüm kamu kurum ve kuruluşlarla uyum ve işbirliği içinde olmaya gayret gösterdiklerini kaydeden Başkan Asya, özellikle sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini önemsediklerini ve her zaman onlarla ortak hareket etmek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Yıllarca Muş’ta çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilciliğini yaptığını ifade eden Başkan Asya, belediye başkanlığı görevinden sonra bile STK’larla bağını hiç koparmadığını ve memlekete faydalı eserler kazandırmanın mücadelesini verdiğini hatırlattı. Başkan Asya, “Muş TSO olarak bir seçim süreci atlattınız. Bu süre içerisinde tercihler ve renkler farklılık göstermiş olabilir. Ancak süreç atlatıldıktan sonra ortak derdimiz şehrimiz olmalı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi ile mevcut çalışmalarımızdaki yoğunluktan dolayı ‘Hayırlı olsun’ ziyaretimiz gecikti. Bu anlamda sizlere özrümüzü beyan ediyoruz. Bir kez daha sizleri tebrik eder, birlikte başarılı hizmetler yapmayı umut ediyorum” dedi.

“Sivil toplum örgütleri güçlü oldukça siyaset ve bürokrasi mekanizması da o kadar güçlü olur” diyen Başkan Asya, şöyle devam etti:

“Ben sivil toplum örgütlerinden gelen bir kardeşinizim. STK’ların ne kadar güzel işler yapabileceklerine şahidim. STK’larımızla yine aynı minval üzerine diyaloglarımızı sürdürüyoruz. Bizler yanlış yapmaya meyilli olarak yaratılmışız. İster istemez hatalarımız olabilir. Bu herkes için geçerli. Yanlışlarımızı, hiçbir zaman doğru olarak dayatmadık. Doğruyu bulmak noktasında herkesle ortak hareket etmek zorundayız. Önemli olan bu süreçte aslı astarı olmayan söylemlerle, belden aşağı vurmalarla toplumda kutuplaşmaların olmamasını sağlamaktır. Belediye başkanlığı görevinin hiçbir zaman şahsıma ekstra bir meziyet katmasını beklemedim. Aksine bana emanet edilen bu makamın hakkını vererek halka nasıl faydalı olacağımın hesaplarını yaptım. İnşallah yeni yönetiminiz ile birlikte ortak paydamız Muş için güzel işlere imza atarız” ifadelerini kullandı.

Başkan Asya, Muş TSO yönetim kurulu üyelerinin sorularını yanıtlayarak, genel olarak Muş Belediyesi tarafından yapılan ve şu an uygulamada olan çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muş TSO Başkanı Erdal Koç da, “Muş’un en büyük sivil toplum kuruluşu olarak bizler de bir seçim süreci yaşadık. Bu dönemde iyi bir sonuç elde etmek için kendimizi iyi anlatmamız gerekiyordu. Neticede bizleri destekleyenler de oldu, destek vermeyenler de oldu. Herkesin gönlünde biz olmamış olabiliriz. Tabi çoğunluğun desteğini alarak yönetime geldiğimizde, bizlere destek vermeyenlerin sebebini de kendimizde aradık. Artık bir kesimin değil odaya mensup herkesin temsilcisi olmak için çaba sarf ediyoruz. MUŞ TSO olarak herkese eşit mesafedeyiz. İlimize, halkımıza yeni imkanlar oluşturmak noktasında mücadele edeceğiz. Vatandaşımıza faydalı çalışmalar içinde olacağız. İnşallah bunu ilimizin dinamikleri ile istişare ederek gerçekleştireceğiz. Seçimlerden dolayı bir araya gelemedik. İnşallah bundan sonra sık sık fikir alışverişinde bulunacağız. Çok güzel projelerinizin olduğunu biliyoruz. Çalışmalarınızın ne kadar sıkıntılı olduğunun farkındayız. Bundan sonra da daha iyi projelerinizin olacağına inancımız tamdır. Bir kez daha sizleri ağırlamaktan mutluluk duyduğumuz ifade eder, nazik ziyaretinizden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Sohbet havasında devam eden ziyaret esnasında söz alan Muş TSO meclis üyesi Yusuf Koç ise, Başkan Asya ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Başkanımız ile siyaseten de birlikte hareket ediyoruz. Öncelikle şunu özellikle belirtmek isterim ki gerçekten çok büyük ve çok güzel çalışmalara el attığınız. Şunu da itiraf edeyim ki el attığınız işleri gerçekleştirebileceğinizi tahmin etmiyordum. Ancak bunu başardığınızı müşahede ediyoruz. Bu çalışmalarınızdan dolayı sizi ve ekibinizi kutluyorum. Allah yardımcınız olsun” dedi.

Koç, Muş’ta mütekabiliyet sorununun olduğunu, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının samimiyetle bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayarak bu tablonun oluşması için ortak hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Belediye meclis üyelerinden Fevzi Köse ve Muhterem Bozkurt ile Hizmet-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, ziyarette Başkan Asya’ya eşlik etti.