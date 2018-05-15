Başkan Asya’dan Ramazan ayı mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ramazan ayı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı

Başkan Asya, yayımladığı mesajında, 11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, tüm vatandaşların Ramazan ayını kutladı. Ramazan ayının tüm İslam alemine bolluk, bereket ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Başkan Asya, paylaşmanın ve iyiliklerin yoğun olduğu bu ayın, huzursuzlukların ve kötülüklerin ortadan kalkmasına vesile olmasını diledi.

“Filistin halkına yapılan zulmü lanetliyorum”

Mesajında, Filistin halkına yapılan hain saldırıya değinen Başkan Asya, “Şer odakları Ortadoğu’yu bir kez daha karanlığa, kan ve gözyaşına mahkum bırakmanın hesaplarını yapmaktadırlar. Rabbim hesaplarını bertaraf etsin. Filistin halkına yapılan zulmü lanetliyorum. Bu mübarek günlerde dileğimiz, mazlum halkların huzura kavuşmasıdır. Yüreğimiz ve dualarımız onlarla beraber olacak. Son günlerde yapılan saldırılarla şehit olan Müslüman kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberliğin pekişmesi açısından Ramazan ayının bir fırsat olduğunu dile getiren Başkan Asya, “Bolluğun, bereketin eksik olmadığı, birliğin, dayanışmanın ve hoşgörünün arttığı mübarek Ramazan ayı, içinde bulunduğumuz nimetlerin ve lütufların farkına varabilmemiz için en uygun zamandır. Rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi olan Ramazan-ı Şerif, dini açıdan taşıdığı anlamın yanı sıra sosyal olarak da tam bir dayanışma dönemidir. Ramazan ayında ‘evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtulma’ müjdesi verilmiş, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim indirilmeye başlanmış ve yine bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin bu ayda bulunması ile bu ayın önemini daha iyi idrak etmemiz sağlanmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle; mübarek Ramazan-ı Şerif münasebetiyle, sofralarımızdan bolluk ve bereket, gönüllerimizden huzur ve hoşgörünün eksik olmamasını temenni ediyorum. Bugünlerin feyz ve bereketiyle; bütün insanlığın ve İslam aleminin ihtiyaç duyduğu barış, huzur, refah dolu günlerin gelmesini, ülkemizde sevgi, kardeşlik, hoşgörü ikliminin hâkim olmasını, birliğimiz, beraberliğimiz milletimizin bekası için yapacağımız tüm duaların kabul olmasını diler, Ramazan-ı Şerifin tüm İslam alemine ve hemşehrilerime hayır ve bereket getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.