Başkan Asya'dan Şehit Davut Karaçam Anadolu İmam Hatip Lisesine ziyaret

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, okul ziyaretleri kapsamında Sütlüce Mahallesi'nde bulunan Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Haftanın ilk gününde Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek mesaiye başlayan Başkan Asya, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Okul Müdürü Mustafa Göregen ve yöneticiler tarafından karşılanan Başkan Asya, ilk olarak burada görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek belediye hizmetleri hakkında bilgilendirip fikir ve önerilerini dinledi.

Hayata geçirdikleri hizmetlerin yanı sıra sık sık eğitim camiası ile görüşmeye özen gösterdiklerini kaydeden Başkan Asya, bu istişareler sayesinde doğru yolu bulduklarını ve daha faydalı işler yaptıklarını vurguladı. Belediyenin çalışmaları ile ilgili öğretmenleri bilgilendiren Başkan Feyat Asya, “Bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla proje belediyeciliğini ilimizde uygulamayı başardık. Göreve başlar başlamaz oluşturduğumuz acil eylem planımız doğrultusunda birçok eksikliği kısa bir sürede ortadan kaldırdık. Bununla beraber hazırladığımız stratejik planımıza göre kısa, orta ve uzun vadede projeler hazırlayarak ilimizin yeni bir değişim ve dönüşüm sürecine girmesine öncülük ettik. Kısa ve orta vadede planladığımız projelerimizi Allah'a şükür tamamlayarak hizmete sunduk. Altyapı ve cazibeli içme suyu temini gibi uzun vadede planladığımız projeleri de başlattık. Şu anda bu projelerimizi devam ettiriyoruz. Halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Taahhütlerimizin ötesinde hedefler belirleyerek bunları hayata geçirdik. İnşallah şu anda yürütmekte olduğumuz çalışmaların tamamlanması ile Muş'umuzu hak ettiği konuma getireceğiz” dedi.

Altyapı gibi süreç isteyen meşakkatli projeleri başlattıklarını ve önemli bir mesafe kat ettiklerini ifade eden Başkan Asya, bu konuda vatandaşlardan sabırlı olmalarını ve destek vermelerini beklediklerini, girmiş oldukları zorlu dönemin ardından hep birlikte refaha ulaşacaklarını sözlerine ekledi.

Yol, kaldırım, çevre temizliği, alt ve üstyapı gibi belediyelerin asli görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Asya, bunlarla beraber sosyal belediyeciliğin de gereğini yaptıklarını vurguladı. Çocukların, gençlerin ve kadınların bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmak için bilgi evleri projesini başlattıklarını ifade eden Asya, bu kapsamda 2 bilgi evini hizmete sunduklarını, 2 bilgi evinin de yapımının tamamlandığını kaydetti.

Başkan Asya; şehirlerarası terminal, kadın kültür ve eğitim merkezi, sokak sağlıklaştırma, tarihi yapıların korunması, kültür evi projesi gibi birçok konuya da değinerek sunumunu tamamladı.

Başkan Asya, yaptığı konuşmanın ardından öğretmenlerin sorularını yanıtlayarak taleplerinin yapılması hususunda talimatlar verdi.

Daha sonra sınıfları ziyaret eden Başkan Asya, bir süre öğrencilerle sohbet edip nasihatlerde bulunduktan sonra okuldan ayrıldı.