Başkan Asya’dan su uyarısı

Sıcak havaların su kaynaklarını olumsuz etkilediği bugünlerde, içme suyu kullanımı konusunda vatandaşların bilinçli davranması için uyarılarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, ihtiyacın dışında suyun kullanılmaması gerektiğini söyledi. Altyapı projesi kapsamında su hatlarının ve depolarının yenilenmeye başlandığını ifade eden Başkan Feyat Asya, bu süreçte yaşanacak sıkıntılarla ilgili vatandaşların duyarlılığına ihtiyaç duyduklarını belirtti. İnsanın hayat kaynağının su olduğunu belirten Başkan Asya, "Su bütün canlıların hayatını sürdürebilmeleri için zorunlu temel ihtiyaç maddesidir. Ancak su sınırsız bir kaynak değildir. Bu nedenle su tüketimi ve kullanımı noktasında halkımızın daha bilinçli davranması gerekiyor. Suyumuza ve su kaynaklarımıza sahip çıkmak hepimiz için önemli bir insanlık görevidir. Bunun için suyumuzun her damlasını çok iyi korumalı ve suyumuzu israf etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Bahçe ve bostanların içme suyu ile sulanmaması gerektiğini vurgulayan Asya, bu konuda duyarsız davranan vatandaşlar hakkında yasal işlem uygulayacaklarını kaydetti. Bu şekilde yapılan kullanımların kul hakkına da girdiğini belirten Başkan Asya, "Sıcakların etkili olduğu bu dönemde kaynaklarımızda azalan suyu kontrollü bir şekilde şehre dağıtmanın mücadelesini veriyoruz. Özellikle altyapı projesi kapsamında mevcut su şebekelerimizi yenilemenin yanı sıra su depolarını da kapasitelerini büyüterek yapıyoruz. Bu çalışmalar sırasında bazen su kesintisi yapmak zorunda kalıyoruz. Aşırı sıcaklardan dolayı azalan kaynaklarımızı düzenli bir şekilde aktararak, vatandaşı mağdur etmemeye çalışıyoruz. Bunlara rağmen içme suyu ile bahçelerini sulayan vatandaşlarımızla karşılaşıyoruz. Birçok insanın düzenli bir şekilde bulamadığı suyu bu şekilde israf etmek haramdır. Bu konuda gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Duyarsız davranan vatandaşlarımıza da yasal işlem uygulayacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.

Muş’un su sorununun tamamen çözüleceğini vurgulayan Başkan Asya, "Bu yıl başlattığımız altyapı projesi ile bütün hatları uzun yıllara hitap edecek şekilde yeniliyoruz. 8 bölgede çalışmalar yürütülüyor. En önemlisi İstasyon Caddesi’ndeki çalışmalara başlandı. Bu projemizle su şebeke hattını tamamen yenileyerek, kayıp kaçak kaynakların da önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra şehrin su ihtiyacını tamamen karşılamak için Alparslan-2 Barajında yeni hat döşenmesi için taleplerimiz oldu. Bu konuda Orman ve Su İşleri Bakanımızın talimatı ile Alparslan-2 Barajında su arıtma tesisi kurularak şehre yeni hat döşemesi başlayacak. Gerekli protokoller yapıldı. Allah’ın izniyle en kısa sürede başlanacak olan bu çalışma ile Muş’un su sorunu tamamen giderilmiş olacak. Bu süreçte halkımızın duyarlılığına ihtiyacımız var. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bizlere verilen güven ve desteği boşa çıkarmayacağız" diye konuştu.