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21 Mayıs 2018 12:18

Başkan Asya’dan taziye mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ağrı’da şehit düşen Asteğmen Cengiz Uslu için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Asya’dan taziye mesajı

21 Mayıs 2018 12:18


Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde PKK’lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit düşen Asteğmen Cengiz Uslu için taziye mesajı yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, ülkenin ve milletin geleceği için canını feda eden şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Başkan Asya, “Ağrı’da teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen askerlerimizden birinin hemşehrimiz olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş oldum. Vatanımızın muhafazası ve milletimizin istikbali için canını feda eden tüm askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim, birlik ve beraberliğimize kast eden şer odaklarına fırsat vermeyen askerlerimize güç, kuvvet versin. Bu yolda şehadet makamına ulaşan askerlerimize ve hemşehrimiz, kahraman kardeşimiz Asteğmen Cengiz Uslu’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum” dedi.




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