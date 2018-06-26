Başkan Asya’dan taziye mesajı

Vali Aziz Yıldırım’ın eşi Selma Yıldırım, tedavi gördüğü Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Yıldırım’ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, Vali Aziz Yıldırım’a ve tüm yakınlarına başsağlığı diledi. Başkan Asya mesajında, “Bir yılı aşkın bir süredir abi-kardeş hukuku ile Muş’a hizmet yolunda birlikte çalıştığımız Valimiz Sayın Aziz Yıldırım’ın eşi kıymetli büyüğümüz Selma Yıldırım hanımefendinin vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kısa bir süre içerisinde Muş’a ve Muş halkına uyum sağlayarak çok güzel sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığını müşahade ettiğim ablamızın vefatı bizi olduğu gibi hemşehrilerimizi de çok etkilemiştir. Rabbim taksiratını affetsin. Kıymetli hanımefendiye Allah’tan rahmet, Valimiz Sayın Aziz Yıldırım başta olmak üzere tüm sevenlerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin” dedi.