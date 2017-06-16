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16 Haziran 2017 17:15

Başkan Asya’dan temel atma ve açılış törenine davet

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye ek hizmet binasının açılışı ve altyapı projesi için temel atma töreni düzenleneceğini belirterek, tüm vatandaşları davet etti.

Başkan Asya’dan temel atma ve açılış törenine davet

16 Haziran 2017 17:15


Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile 17 Haziran Cumartesi günü saat 14.30’da belediye meydanında, Muş Belediyesi ek hizmet binası olarak restore edilen tarihi yapının açılışı ile altyapı projesinin temel atma töreni yapılacak. Temel atma ve açılış töreni öncesi açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, vatandaşları bu mutluluğu paylaşmaya davet etti. Muş için tarihi bir gün olduğunu vurgulayan Başkan Feyat Asya, şehrin en büyük sorununun ortadan kaldırılacağına şahitlik edileceğini ifade etti. Başkan Asya, "17 Haziran 2017 bizim için unutulmayacak bir tarih olacak. Çünkü Muş’un yıllarca dillendirilen en büyük sorununun çözümü için ilk adım atılıyor. Göreve gelir gelmez üzerinde en çok uğraştığımız altyapı projesini başlatabilmenin sevincini yaşıyoruz. Dolayısıyla düzenlenecek olan temel atma ve açılış törenini çok önemsiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki Beyefendinin katılımı ile altyapı projemizin temel atma töreni yapılacaktır. Aynı şekilde Muş Belediyesi ek hizmet binası olarak restore ettiğimiz tarihi yapımızın da açılışı yapılacaktır. Tüm hemşehrilerimi bu mutluluğu birlikte yaşamaya davet ediyorum" dedi.




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