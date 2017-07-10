Başkan Asya’dan temizlik uyarısı

Kentte yaşayan tüm insanların çevrenin temiz tutulması konusunda gereken hassasiyeti göstermesi gerektiğini ifade eden Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye olarak her alanda halkın hizmetinde olduklarını, ancak temiz bir kent oluşturmak için vatandaşların da desteğine ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti. Sıcak hava nedeniyle çevreye kötü koku yayan ve açık alanlara atılan çöplerin belediyenin belirlediği saatlerde çöp konteynerlerine bırakılması konusunda vatandaşları uyaran Başkan Asya, "Her alanda yapılan çalışmalar belediyenin rutin görevleri arasında yer alıyor. Biz belediye olarak görevimizi yapıyoruz, çünkü şehrin bakımı, yapımı ve onarımı gibi temizlik işleri de bizim asli görevlerimiz arasındadır. Vatandaşlarımızın özellikle temizlik konusunda anlayış göstermelerini bekliyorum. Çöpleri gelişi güzel bırakmamalarını rica ediyorum. Hemen hemen tüm sokaklarda ve köşe başlarında çöp konteynerleri bulunmaktadır. Çöplerin poşet içinde belirlenen yerlere bırakılması halkımızın sağlığı açısından da çok önemlidir" dedi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bütün mahallelerde düzenli olarak çalışmalar yaptığını kaydeden Başkan Asya, cadde ve sokakların temizliği konusunda şikayeti olan vatandaşların belediyenin ALO153 istek ve şikayet hattına bildirmelerini istedi. Yaz sıcaklarının etkili olduğu bugünlerde günün stres ve yorgunluğunu atmak için mesire alanları ve parklara akın eden vatandaşları da uyaran Başkan Asya, "Halkımızın güzel bir ortamda piknik yapabilmeleri, aileleri ile birlikte temiz hava alarak güzel zaman geçirebilmeleri amacıyla yapılan mesire alanlarımıza sahip çıkalım. Vatandaşlarımızın bu alanlarda günlük ihtiyaçlarını giderdikten sonra etrafa yayılan çöpleri toplayarak, çevrenin temiz kalmasını sağlamaları gerekir. Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ediyorum" diye konuştu.

Kentin sürekli temiz kalması için ekiplerin vardiya sistemi ile kesintisiz çalıştıklarını vurgulayan Başkan Asya, vatandaşların da bu konuda gerekli desteği vermesini istedi.