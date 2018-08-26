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26 Ağustos 2018 18:02

Başkan Asya’dan teşekkür mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 947.

Başkan Asya’dan teşekkür mesajı

26 Ağustos 2018 18:02

yıldönümü etkinliklerine gösterilen ilgiden dolayı Muş halkına teşekkür etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi kutlamalarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür eden Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "Tarihimizin en büyük referans değerlerinden biri olan Malazgirt Meydan Muharebesi’nin hak ettiği değeri bulmasına ve gereği gibi kutlanmasına katkı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a minnettarız. Organizasyonda katkısı olan Okçular Vakfı Genel Başkanı Haydar Ali Yıldız ve yönetimine, İstanbul Büyükşehir ile Başakşehir belediyelerine teşekkür ederim" dedi.


Kutlama mesajında "Malazgirt Zaferi bizler için büyük bir kardeşlik nişanesidir" diyen Başkan Asya, "Bugünü anlamlı kılan ve zafere sebep olan en büyük unsur; kardeşlik bilinci ve dayanışmasıdır. Programa katkı sağlamak adına bu bilinçle ülkenin dört bir yanından teveccüh gösteren bütün katılımcılara davetimize icabet ettikleri için müteşekkiriz. Böylesi bir kitleye ev sahipliği yapmak bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Aynı şekilde gerek Muş merkezden gerek diğer ilçelerimizden katılım sağlayan, birlik ve beraberlik görevini yerine getiren tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim. İl dışından gelen misafirlerimize ev sahipliği yapan, arabalarıyla evleri ile gönüllerini misafirlerinin hizmetine sunan, kucaklayan hemşehrilerimizi takdire şayan bu ev sahipliklerinden dolayı kutluyorum. Birlik ve beraberliğimizin sağlamlığı, gücümüzün ispatıdır. Malazgirt Meydan Muharebesi; Anadolu’nun birliğinin ve beraberliğinin en büyük tescili olup, ilimizin tanıtılmasına ve bilinmesine katkısı azımsanmayacak kadar çoktur. Aynı şekilde birlik ve beraberliğimizin bundan sonra daha da güçlenerek gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu duygularla 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin yıldönümünü kutlar, Anadolu’yu bizlere vatan yapan şanlı ecdadımızı hürmet ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.




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