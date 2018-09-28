Başkan Asya'dan ‘vergi affı' uyarısı

27 Ağustos 2018 tarihinde müracaatların sona erdiği yapılandırmada ilk taksitlerin son ödeme tarihi yaklaştı. Muş Belediyesine ait su, çevre temizlik, emlak, ilan reklam, ölçü ayar gibi vergi borçlarını yapılandıran vatandaşlar, 1 Ekim 2018 Pazartesi gününe kadar ilk taksitlerini ödemeleri gerekiyor. Vergi affından faydalanan, ancak ödeme yapmayan mükelleflerin yapılandırmalarının bozulacağı bildirildi.

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun' çerçevesinde su, emlak, çevre temizlik, kira, işgaliye, ilan ve reklam, eğlence vergi borçlarının yeniden yapılandırıldığını ifade eden Belediye Başkanı Feyat Asya, ödemelerin düzenli bir şekilde yapılması için vatandaşlara uyarılarda bulundu. Hükümetin vatandaşlara ciddi kolaylıklar sağladığını vurgulayan Başkan Asya, bu tür fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Yapılandırma ile ilgili bilgi veren Başkan Asya, “Vergi affı ile ilgili yasanın çıkmasının ardından Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce gerekli hazırlıkları yaptık. Bilgi Yönetim Sistemimizin yasaya uygun bir şekilde düzenlenmesi için süreci hızlandırarak vatandaşlarımızın müracaatlarını almaya başladık. Bu süre içerisinde vatandaşlarımızı haberdar etmek için gerekli duyuruları yaptık. Yapılandırma başvuru süresi içinde birçok vatandaşımızın müracaatları alındı. 1 Ekim 2018 Pazartesi günü ilk taksitin son ödeme günüdür. Vatandaşlarımızdan taksitlerini düzenli bir şekilde ödemelerini rica ediyoruz. Ödemenin yapılmaması halinde yasa gereği başvuru yapanların yapılandırmaları bozularak gecikme faizleri tekrar geri gelecek. Bu durumda olan vatandaşlarımızı sorumluluk bilinci ile hareket etmeye davet ediyoruz” dedi.