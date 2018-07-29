Başkan Asya’dan ’vergi yapılandırması’ uyarısı

Muş Belediye Başkanlığı, 7143 sayılı vergi affı yapılandırmasına yönelik müracaatları almaya devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, vergi affı kapsamında alınmaya başlanan müracaatlar için son iki gün kaldığını anımsatarak, borcu bulunan vatandaşların bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini söyledi. 31 Temmuz Salı günü mesai bitiminde müracaatların son bulacağını belirten Asya, vergi affından yararlanmak isteyen mükelleflerin bir an önce borçlarını yapılandırması gerektiğini ifade etti. 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun’ çerçevesinde su, emlak, çevre temizlik, kira, işgaliye, ilan ve reklam, eğlence vergi borçlarının yeniden yapılandırıldığını ifade eden Asya, “Emlak, ilan ve reklam, kira, işgaliye, çevre ve temizlik vergisi, harçlar ve ücretler, katı atık toplama ve bertaraf ücreti, su ve atık su alacakları kapsamında belediyemize borcu olan vatandaşlarımız için yapılandırma fırsatı doğdu. Kanundan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın Temmuz ayı sonuna kadar belediyemize başvurmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız borçlarını peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeyebilecek” dedi.

Borcu bulunan vatandaşların bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Asya, “31 Mart tarihinden önceki dönemlere ait vergi, ceza, resim ve harçların yapılandırılmasını içeren 7143 sayılı kanun çerçevesinde vergi ve borçlara ilişkin vergi cezası ve uygulanan gecikme zammı siliniyor. 31 Mart 2018 itibariyle gecikmiş borçlara Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılacak. Belediyeye borcu olan vatandaşlardan isteyenlerin peşin, isteyenin taksitli ödeme yapabileceği uygulama kapsamındaki peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan indirim yapılacak. Vatandaşlar yeniden yapılandırma kapsamında 6 ila 18 ay arasında değişen taksitlerle de ödeme yapabilecek. Peşin ya da taksitli ödeme tercihinin verilecek dilekçede vatandaş tarafından belirtilmesi gerekiyor. İlk taksit ödeme süresi 1 Ekim tarihi mesai saati bitiminde sona erecek. Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi halinde, kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek” ifadelerini kullandı.

Başkan Asya, açıklamasının sonunda vatandaşların ödemeleri belediye hizmet binalarındaki veznelere ve anlaşmalı bankalara yapabileceği gibi belediyenin web sayfasındaki e-belediye uygulamasından da yapabileceğini kaydetti.