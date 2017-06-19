Başkan Asya’dan yapılandırma uyarısı

7020 Sayılı Kanun kapsamındaki vergi affının 30 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitiminde son bulacağını belirten Belediye Başkanı Feyat Asya, vergi affından yararlanmak isteyen mükelleflerin bir an önce müracaat etmeleri gerektiğini belirtti. Vergi affı ile ilgili mükelleflere çağrıda bulunarak bu ayın sonuna kadar yapılandırmadan faydalanmaları uyarısında bulunan Başkan Asya, "7020 sayılı yasa ile ilgili tebliğin yayınlanmasının ardından Muş Belediyesi olarak bilgi yönetim sistemimizde gerekli güncellemeyi yaparak müracaatları almaya başladık. Bu süre içerisinde vatandaşlarımızın vergi affından haberdar etmek için her türlü iletişim kanallarını kullandık. Kullanmaya devam ediyoruz. Belediyemize borcu bulunan vatandaşlarımızın bu fırsatı kaçırmaması lazım. Emlak, ilan ve reklam, çevre ve temizlik vergisi, harçlar ve ücretler, katı atık toplama ve bertaraf ücreti, su ve atık su alacakları kapsamında belediyemize borcu olan vatandaşlarımız bu kanundan yararlanabilecek. Kanundan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın haziran ayı sonuna kadar belediyemize başvurmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız borçlarını peşin ya da 6, 9, 12, 18 taksitle ödeyebilecek" dedi.

Yapılandırmanın kaçınılmaz bir fırsat olduğunu dile getiren Başkan Asya, "31 Mart 2017 tarihinden önceki dönemlere ait vergi, ceza, resim ve harçların yapılandırılmasını içeren 7020 sayılı Kanun çerçevesinde, vergi ve borçlara ilişkin vergi zıyaı cezası ve uygulanan gecikme zammı siliniyor. 31 Mart 2017 itibariyle gecikmiş borçlara Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılacak. Belediyeye borcu olan vatandaşlardan isteyenlerin peşin, isteyenin taksitli ödeme yapabileceği uygulama kapsamındaki peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 50 indirim yapılacak. Vatandaşlar yeniden yapılandırma kapsamında 6 ila 18 ay arasında değişen taksitlerle de ödeme yapılabilecek. Peşin ya da taksitli ödeme tercihinin verilecek dilekçede vatandaş tarafından belirtilmesi gerekiyor. Anapara artı yurt içi ÜFE’ye göre hesaplanan tutar, 6 taksit için (1,045), 9 taksit için (1,083), 12 taksit için (1,105), 18 taksit için (1,15) katsayısı ile çarpılacak. İlk taksit ödeme süresi 30 Haziran 2017 tarihi mesai saati bitiminde sona erecek. Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi halinde, kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek" ifadelerini kullandı.