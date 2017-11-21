Başkan Asya’nın Bursa temasları

Muşlu sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerine katılmak ve orada yaşayan vatandaşlarla bir araya gelmek üzere Bursa’ya giden Belediye Başkanı Feyat Asya, 3 günlük yoğun ve keyifli programın ardından Muş’a döndü. Muş’un imarı ve inşası noktasında yaklaşık dört yıldır değişim ve dönüşüme öncülük eden Başkan Asya, yapılan ve planlanan çalışmalarla ilgili Muş’ta yaşayan vatandaşların yanı sıra il dışındaki Muşluları da bilgilendiriyor. İlin gelişimi ve kalkınması için her kesimin görüşünü alarak hareket eden Başkan Asya, farklı illerdeki Muşlu vatandaşların da önerilerini dikkate almaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara’da düzenlenen 119. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldıktan sonra Bursa iline geçen Başkan Asya, buradaki Muşlu vatandaşlarla bir araya gelerek hasret giderdi. 3 gün boyunca Bursa’da bulunan Başkan Feyat Asya, burada faaliyet gösteren Muş İlder, Muş Der, Muş Kıder, Yıldırım Muşlular Derneği tarafından düzenlenen etkinliklere katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı da ziyaret eden Başkan Asya ve beraberindekiler, yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Asya ve beraberindeki heyet, Muş’a dönüş yolunda Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik ile de bir araya gelerek bir süre sohbet ettiler.

Bursa ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Asya, “3 gün boyunca Bursa’daki hemşehrilerimiz ile çok güzel vakit geçirme imkanı bulduk. Burada faaliyet gösteren hemşehri derneklerimizin yönetimi ve üyeleri ile hasbıhal ederek, çeşitli etkinliklerine katılma fırsatı bulduk. Buradaki hemşehrilerimiz ile çok faydalı toplantılar gerçekleştirdik. Bizler görev süremiz içinde yaptıklarımızı kendilerine anlattık. Yapmayı planladıklarımızı ve hedeflerimizi paylaştık. Onların da görüş ve önerilerini not aldık. Ortak paydamız Muş olunca çok güzel sonuçlar elde ettik. İnşallah bu tür organizasyonları çok daha sık yapacağız. 18-19-20 Kasım tarihleri arasında ilçe ve belde belediye başkanlarımız ile birlikte Bursa ilinde gerçekleştirmiş olduğumuz çeşitli temaslarda, bizlere gösterilen yoğun ilgi, alaka ve misafirperverlikten dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik’e, hemşehri derneklerimizin başkanları, yönetimi ve üyeleri ile Bursa’da yaşayan tüm hemşehrilerimize teşekkür eder, selam ve saygılar sunarım” dedi.

Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, Kızılağaç Belde Belediye Başkanı Burhan Öğüt, Yeşilova Belde Belediye Başkanı İlhan Çiftçi de temaslar sırasında Başkan Asya’ya eşlik ettiler.