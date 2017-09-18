Başkan Bayraktutar’dan Başkan Asya’ya ziyaret

Bayraktutar ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Feyat Asya, belediyenin çalışmaları ile ilgili misafirlerini bilgilendirdi. Sivil toplum kuruluşları ile uyum ve işbirliği içinde olduklarına dikkat çeken Başkan Asya, alınacak kararlarda istişare etmeyi gelenek haline getirdiklerini kaydetti. Her platformda iki hassasiyetinin olduğunu söyleyen Başkan Asya, bunlardan birincisi AK Parti gibi bir dava partisinde hizmet etmek olduğunu, ikincisinin de Memur-Sen ailesinin bir ferdi olarak görev yapmak olduğunu ifade etti.

Yerel yönetim konusunda sorumluluklarını yerine getirmek için mücadele ettiklerini kaydeden Başkan Asya, “Belediyecilik alanında asli görevimizi layıkıyla yapmanın çabası içindeyiz. Altyapı ve üst yapı projelerimiz devam ediyor. Eksik ve aksaklıklarımızı gidermek için çalışıyoruz. Halkımızdan aldığımız desteği ve enerjiyi ilimizin ihyası ve inşası için kullanmaya devam ediyoruz. Bu duygularla ziyaretinizden ziyadesi ile memnun olduğumu bir kez daha belirtmek isterim. Sizleri ilimizde ağırlamaktan şeref duyduk” şeklinde konuştu.

Diyanet-Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bayraktutar ise, nezaketinden dolayı Başkan Asya’ya teşekkür etti. Başkan Asya’nın Memur-Sen’deki emeklerinin her zaman gıpta edildiğini, belediye başkanı olarak da faydalı çalışmalar yapacağına inancının tam olduğunu belirten Bayraktutar, Muş’a yapacağı hizmetlerde kendisine ve ekibine başarılar diledi.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Asya, ziyaret anısında Bayraktutar’a fincan takımı ve Osmanlı tuğrasının yer aldığı bir tabloyu hediye etti. Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.