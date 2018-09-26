Başkan Bulut, okul inşaatını denetledi

AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, ilçeye bağlı Günyurdu köyünde tamamlanmak üzere olan Günyurdu Köyü İlk ve Ortaokulu binasının inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Bulut, “Hükümetimiz, ilçemizde ve köylerimizde eğitimin kalitesini artırmak, beraberinde başarı seviyesini yükseltmek için modern okul binaları yapıyor. Her türlü konfor ve imkânın yer aldığı bu okul binalarında eğitim görecek gençlerimiz, Günyurdu'nun eğitim başarısını daha da yükseltecektir. Yeni yapılan okul binaları da bize bu fırsatı sunacaktır. Emeği geçen herkesi kutluyorum" diye konuştu.