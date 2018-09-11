Başkan Çelebi'den velayet açıklaması

Abdülbaki Çelebi, son zamanlarda Türkiye'nin gündeminde olan çocuk velayetleri ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde, “Çocuğun kararı, öncelikli olması gerekiyor” dedi.

Son günlerde Türkiye'nin gündeminde olan çocuk velayetleri ile ilgili Abdülbaki Çelebi açıklamalarda bulundu. Çocuğun korunması ve temsil edilmesi için öngörülmüş hukuksal haklardan biri olan velayet ile ilgili yaptığı açıklamasında, çocuğun kararının öncelikli olması gerektiğini belirten Çelebi, “Konu ile ilgili mahkeme bir karar verdiği zaman, eğer çocuk velayeti kendisine verilen şahısta değilse, diğer taraftan alınıp kendisine verilmesi için mecburen icra kanunu kullanılması zorunlu bir durumdur. Bu da genelde olumlu bir karardır ama bazen gerçekten mahkeme kararı, çocuğun istediği doğrultuda verilmeyebilir. Bu durum kamuoyunda yansıdığı gibi sıkıntılar meydana geliyor. En azından mahkeme karar verdiği zaman çocuğunda rızasının alınması lazım. Örnekteki olaylarda, çocukların yaşları gerçekten büyük. Bu tür durumlarda en azından çocuk hangisini istiyorsa, onun yanına verilmesi lazım. Bu konuda çocuğun kararı, öncelikli olması gerekiyor. Çocuğun tercihinin öncelikli olması icap eder ve ayrıca bu konuda sadece psikolog raporlarıyla yetinmemesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Mahkemenin velayet konusunda vereceği kararda çocuğun fikri alınmalıdır”

Mahkemenin velayet konusunda vereceği kararda çocuğun fikrinin önemli olduğuna dikkat çeken Çelebi, “Çocuk velayeti bir tarafa verildiği zaman icra ve polis aracılığıyla olmazsa, bu sefer daha çok büyük hatalar olur. Kendisine velayet verilen taraf, bu sefer o mahkeme kararını zorla yerine getirmek gibi bir durumla karşı karşıya gelebilir. Konu ile ilgili bir uyarı gönderilebilir, belli bir süre verilebilir, bu süre içerisinde teslim edilmezse ikna yöntemi ile veya eğer gerçekten çocuk istemiyorsa, aile direkt mahkemeye velayetin değiştirilmesini de talep edebilir. Yasalarda da böyle haklar var, kullanılabilir. Velayetin iki tarafa verilmiş olması yetki kargaşasına neden olur. Bundan dolayı mahkeme velayeti ya anneye ya da babaya verir. Bu bazen sorunlara da neden olabilir. Bu durumda mahkemenin velayet konusunda vereceği kararda, çocuğun fikri alınmalıdır” diye konuştu.