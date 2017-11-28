Başkan Kılıç’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, kaleme aldığı mektubu en kısa zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ileteceğini belitti. Mektubunda ilçenin sorun ve sıkıntılarını dile getireceğini ve tarihi ilçenin makûs tarihinin değişmesini isteyeceğini ifade eden Başkan Kılıç, “Cumhurbaşkanımız ilçemize çok önem veriyor. ‘Benim için Çanakkale neyse Malazgirt’te o dur’ diyor. Ben bu ilçenin bir evladıyım. Bu ilçede neler olup bittiğini en iyi ben bilirim. Cumhurbaşkanımız, ilçemize gelerek bizleri çok onurlandırdı ve gururlandırdı. Fakat yoğun programları sayesinde ilçeyi tam anlamıyla gezemedi. Bende Malazgirt Ziraat Odası Başkanı olarak hem çiftçilerimizin hem de tüm ilçede yaşayan vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını, büyük devletimizden beklentilerini dile getireceğim bir mektup yazarak Cumhurbaşkanımıza göndereceğim” dedi.