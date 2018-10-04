Başkan Özen'den teşekkür mesajı

MUŞ (İHA) – Muş'un Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, dün ilçede meydana gelen yangını kontrol altına almak için kendilerine destek veren kurumlara teşekkür etti.

Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, dün ilçede meydana gelen yangını kontrol altına almak için kendilerine destek veren Muş Valiliği, Muş Belediyesi, Hava Meydan Komutanlığı, Altınova Belde Belediyesi, Korkut Belediyesi, Sungu Belde Belediyesi, Düzkışla Belde Belediyesi, Karaağaç Belde Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Yangının Kızılay bölge deposuna sıçramasını önlemek için desteğe gelen tüm ekiplerin canla başla mücadele etiğini belirten Başkan Özen, “Çıkan yangının Kızılay bölge deposuna sıçramasını önlemek için Muş Valiliği, Muş Belediyesi, Hava Meydan Komutanlığı, Altınova Belde Belediyesi, Korkut İlçe Belediyesi, Sungu Belde Belediyesi, Düzkışla Belde Belediyesi, Karaağaç Belde Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederim” dedi.

İlçede, 2014 yılında çevreye zarar verdiği gerekçesiyle mühürlenip kapatılan fabrikanın bahçesinde bulunan geri dönüşüm malzemelerinin alev alması sonucu yangın çıkmıştı. Yangının çıktığı alanın yanında bulunan Kızılay bölge deposuna sıçramaması için il merkezi, çevre ilçe ve belde belediyelerinin yanı sıra Hava Meydan Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünden destek sağlanmıştı. Yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınmıştı.