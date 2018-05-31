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31 Mayıs 2018 10:00

Başkan Türeli, kendi imkânlarını seferber etti

Muş’un Malazgirt ilçesindeki 1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Kaddafi Türeli, gençler için ellerinden gelen tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Başkan Türeli, kendi imkânlarını seferber etti

31 Mayıs 2018 10:00


Gençlerin heba olmasını istemediğini ve bu yüzden kendi imkanlarını seferber ettiğini ifade eden Başkan Türeli, “Aylarca bir STK ve kurumlardan destek ve top yardımı bekledik. Kimse destek vermedi. Bu gençleri bir daha bir araya getiremeyiz. Önemli başarılara imza attık. Malazgirt tarihinde bir ilki başararak altyapı kurduk. Yeşilay sağ olsun bizlere destek verdi. Son antrenmanlarımıza şahit oldunuz, tek topla antrenman yapıyorduk” dedi.



“Kendi imkanlarıyla futbol topu dağıttı”


Başkan Türeli, küçük sahada yapılan antrenman sırasında kendi imkanlarıyla aldığı 15 adet futbol ve basketbol topu ile birlikte çeşitli spor malzemelerini sporcularına dağıttı. Küçük sahada düzenlenen tören, malzeme dağıtımının ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.




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