Başkan Türkan'dan Kaymakam Kaçmaz'a ziyaret

Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Kemal Türkan, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz'ı ziyaret etti.

Muş ASKF Başkanı Kemal Türkan, beraberindekilerle Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz'ı makamında ziyaret ederek, Varto ilçesindeki sportif faaliyetlerin yeniden canlanması için görüş alışverişinde bulundu. Camia olarak ilçelerdeki sporu yeniden canlandırmak istediklerini ve çeşitli raporlar hazırlayarak sportif eksiklikleri tespit etmek istediklerini belirten Kemal Türkan, spor için yerel yöneticilerle el ele verip neleri en iyi şekilde gençlere kazandırabilmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

İlçelerde zamanla turnuva ve sportif etkinliklerin zayıflamasına üzüldüklerini ve bu yüzden ziyaretlere başladıklarını aktaran Başkan Türkan, "Sizleri makamınızda ziyaret edip spor konusunda bilgiler verip, el ele gençlerimizin iyi noktalara gelmesi ve spora teşvik amacıyla neler yapabiliriz, bunları konuşalım dedik. Stadı ziyaret edip bazı eksiklikleri rapor etmek için geldik. Her yıl valiliğimiz, belediyemiz gibi kurumlardan malzemeler alıp takımlarımıza veriyoruz. Buralardaki faaliyetlerle ilgili sizlere de iş düşüyor. Daha önce Malazgirt, Bulanık ve Varto'da ciddi sporcular yetişti, milli takımlara gittiler. Zamanla turnuvalar olmayınca, etkinlikler olmayınca, sportif faaliyetler azalınca, bunlarda da azalma oldu. Yetenekli çocuklarımızı göremez olduk. Muş'tan geçen sene sporcularımızı Beşiktaş, Bolu, Buca gibi takımlara gönderdik. 14-15 yaşında 5 çocuğumuzu buralara gönderdik. Altyapı iyi olunca bunlar oluyor tabi" diye konuştu.

Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz ise, il spor camiasının kendilerini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Varto Kaymakamlığı ve belediyesi olarak spora gerekli destekleri vereceklerini söyledi. Özelikle gençlerin spora kazandırılması yönünde üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerine dikkat çeken Kaymakam Kaçmaz, stat konusunda özel girişimlerde bulunup eksikliklerini gidereceğini kaydetti. Muş Spor Kulübüne maçlara gidip gelinmesi için de araç desteğinde bulunacaklarını ifade eden Kaçmaz, "Destekler bize geldiğinde, sportif konuda sizlere destek olacağız. Forma, ayakkabı, futbol topu, çorap, tozluk gibi ilk etapta ihtiyacınız olanları tamamlayıp diğerlerini peyderpey elimizden gelen desteği vereceğiz. Stat konusunda da projelerimiz olacak, aydınlatma ve tribün eksikliğini inşallah gidereceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Kemal Türkan, Kaymakam Kaçmaz'a rozet takarak Yeşil Vartospor atkısı hediye etti.