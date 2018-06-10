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10 Haziran 2018 10:14

Başkan Tutan, gazetecilerle buluştu

MUŞ (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malazgirt İlçe Başkanı Yıldırım Tutar, basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Tutan, gazetecilerle buluştu

10 Haziran 2018 10:14


MHP Malazgirt İlçe Başkanı Yıldırım Tutar, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ramazan ayının mübarek bir ay olduğunu hatırlatan Başkan Tutar, basın mensuplarının meşakkatli bir görev yürüttüğünü söyledi. Tutar, basın mensuplarının gece gündüz demeden 24 saat esasına göre çalıştığını ifade ederek, basın mensuplarının ilin ve ilçenin tanıtımında önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Gazeteciliğin zor ve fedakârlık isteyen bir meslek olduğunu belirten Tutar, “Görevinizdeki başarılar bizleri mutlu ediyor. Bu mübarek ayda siz değerli basın mensubu arkadaşlarla aynı sofrada buluşmak ve iftarı birlikte açmak gerçekten mutluluk verici. Sizleri canı gönülden tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diyorum" diye konuştu.


Başkan Tutar, partisinin ilçede yapmış olduğu çalışmalar hakkında da gazetecileri bilgilendirdi.




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