Başkan Tutan, gazetecilerle buluştu

MHP Malazgirt İlçe Başkanı Yıldırım Tutar, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ramazan ayının mübarek bir ay olduğunu hatırlatan Başkan Tutar, basın mensuplarının meşakkatli bir görev yürüttüğünü söyledi. Tutar, basın mensuplarının gece gündüz demeden 24 saat esasına göre çalıştığını ifade ederek, basın mensuplarının ilin ve ilçenin tanıtımında önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Gazeteciliğin zor ve fedakârlık isteyen bir meslek olduğunu belirten Tutar, “Görevinizdeki başarılar bizleri mutlu ediyor. Bu mübarek ayda siz değerli basın mensubu arkadaşlarla aynı sofrada buluşmak ve iftarı birlikte açmak gerçekten mutluluk verici. Sizleri canı gönülden tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diyorum" diye konuştu.

Başkan Tutar, partisinin ilçede yapmış olduğu çalışmalar hakkında da gazetecileri bilgilendirdi.