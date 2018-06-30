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30 Haziran 2018 10:11

Başkan Vekili Kırlı, ilçeye yapılan hizmetleri yerinde inceledi

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, ilçede birçok noktada yapımı devam eden belediye hizmetlerini yerinde görmek ve yapılacak hizmetler hakkında yetkililerden bilgi almak için ilçeyi gezdi.

Başkan Vekili Kırlı, ilçeye yapılan hizmetleri yerinde inceledi

30 Haziran 2018 10:11


Başkan Vekili Soner Kırlı, Belediye Yazı İşleri Müdür Vekili Ali Özcan ve Fen İşleri Müdür Vekili Okan Yıldırım ile birlikte ilk olarak Alay Caddesi ve Yüzüncü Yıl Caddelerinde yapımına başlanan kanalizasyon ve altyapı çalışmasını inceledi. Çalışan işçilere kolaylıklar dileyen Başkan Vekili Kırlı, ilçeye yapılan kanalizasyon ve alt yapı çalışmaları hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. İnceleme gezisine Eski Alay Mevkiinde yapımı devam eden tarihi milli park alanını gezdi. Yüklenici firma yetkilileriyle birlikte 26 Ağustos Malazgirt Zaferinin yapılacağını alanı gezerek, yapılan çalışmalar ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Daha sonra kardeş belediye Başakşehir Belediyesi ile Malazgirt Belediyesi tarafından yapılan spor kompleksini gezerek, burada spor yapan Malazgirtli çocuklar ile birlikte futbol oynadı. Son olarak ilçe merkezinde yapımı devam eden Kent Meydanını gezdi. Başkan Vekili Kırlı, Fen İşleri Müdürü Okan Yıldırım’dan bu alanda yapılacak işler hakkında bilgi aldı. Başkan Vekili Kırlı, Kent Meydanı yanında bulunan esnaflar ile sohbet ederek, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Esnaflar, yapılan hizmetleri memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Başkan Vekili Kırlı’ya teşekkür ettiler.




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