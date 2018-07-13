Başkan Yaktı’dan “15 Temmuz” mesajı

AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, 2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından yapılan hain darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçtiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine menfur saldırının halk tarafından püskürtüldüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine halkın meydanlara akın ettiğini anımsatan Yaktı, "Bundan 2 yıl önce devletimize ve milletimize karşı hain bir girişim sergilendi. Başlatılan bu menfur darbe girişimi, aziz milletimizin destansı direnişiyle Allah’a çok şükür püskürtüldü. O gece ilimizde Belediye Meydanı’na, sokaklara sel olup akan vatanının kahraman evlatları, ecdadının düşman işgaline karşı koyduğu hürriyet aşkı ve mücadele ruhunun asla sönmeyeceğini bütün dünyaya bir kez daha göstermiş oldu. 15 Temmuz gecesi demokrasimize, birlik ve beraberliğimize kasteden terör örgütü FETÖ’nün hain darbe girişiminin ikinci senesindeyiz. Sokaklara, meydanlara çıkan, yüreğinde vatan ve millet sevdası taşıyan milyonlar o gece kirli hesapları bozarak bir destan yazdı. Demokrasiye ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine sahip çıkarak, kanlarını, canlarını ortaya koydular." dedi.

Dış mihrakların maşası haline gelen hain yapının oyununun bertaraf edildiğini aktaran Yaktı, "FETÖ’nün kirli emelleri için devletine, milletine silah doğrultacak kadar hainliğe bulaşmış, dış güçlerin maşası bu gizli yapıya en güzel cevabı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde aziz milletimiz vermiştir. Bu hain darbe girişimi sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve milletine yapılmadı. Türkiye ile aynı safta olan, gözü ve gönlü Türkiye’de olan, umudunu Türkiye’ye bağlayan dünyadaki dost ve kardeşlerimize yönelik yapılan bir hainliktir. O gece, gencinden yaşlısına, işçisinden patronuna, köylüsünden kentlisine, kadınından erkeğine kadar milletimizin tüm fertleri parti, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin hain FETÖ’cü hainler karşısında tek vücut oldu ve hainler bertaraf edildi" ifadelerini kullandı.