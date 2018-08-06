Başsavcı Öncel, Bulanıklı gazetecilerle vedalaştı

Açıklanan HSK Adli ve İdari Yargı 2018 Yılı Atama Kararnamesi ile Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Velat Öncel, veda etmek için gazetecilerle bir araya geldi. Bulanık’da ki görevinin 2 yılın sona erdiğini belirten Cumhuriyet Başsavcısı Velat Öncel, “Bundan sonra hizmet nöbetini Adıyaman’da tutmaya devam edeceğiz. 2 yıllık zaman zarfında çok ciddi soruşturmalarımız ve yargılarımız oldu. En büyük sıkıntımız burada Adli binamız yetersizdi. Sıkışık bir durumdaydık. Buradan gitmeden önce Bulanık Adliyesi Projesini Selçuklu mimarı gibi bir güzel proje yaptık onaylandı ve Hazine ve Maliye Bakanlığında gelecek para ile yapılacaktır. Ben kendim Bulanık ilçesinde bir yıl daha görev yapsaydım her gün kazmayı alıp gider o adliye binasının temelini kazar ve yapardım. Temennim o dur ki biran önce Hazine ve Maliye Bakanlığı parayı gönderirler ve temel atmaya başlanır. Ciddi sıkıntılar vardı ve onları aştık. Adli görevlerimiz dışında kültür sanat faaliyetlerimiz oldu. Oyunlarımızı sergiledik. Sosyal yardım kapsamında kermeslerimiz oldu. Dolu dolu bir 2 yıl geçirdik” dedi.

2 yıllık süre zarfında hiçbir soruşturmada hiç kimseye kin duymadıklarını aktaran Öncel, “Terör veya ciddi olaylara bakan savcılarımızla sürekli istişare içerisinde olduk. Kolluğun veya bir başkasının getirdiği bilgi ile yetinmeyip birkaç kanaldan bilgi almak sureti ile kişiler hakkında arama, gözaltı, tutuklama tedbirlerine müracaat ettik. Yapılabilecek en iyi soruşturmaları yaptığımıza inanıyorum. Yanlışlarımız ve eksiklerimiz mutlaka olabilir. Ama hukuk veya delil neyi gerektiriyorsa kişilerin lekelenmeme hakkını çok ciddi anlamda gözeterek kuvvetli delil olmayanları bir tarafa bırakıp, kuvvetli delil ve şüphe olanlara yöneldik. Olabildiğince adil bir süreci idare ettiğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Gazeteciler, Bulanık ilçesinde görev yaptığı sürecinde bir Cumhuriyet Başsavcısı değil adeta bir Bulanık’ın evladıymış gibi ilçede sevgi ile bahsetmeleri kendilerini sevindirdiğini ifade ederek yeni görev yerinde başarılar dilediler.