Bayan terzisinden anlamlı davranış

Malazgirt ilçesine yaşayan bayan terzisi Nurten Alkan, kendi imkânlarıyla açtığı atölyede hem lise öğrencilerinin staj yapmasına yardımcı oluyor hem de iş yerinde çeşitli çeyizlik ürünler ve nevresim üretimi yapıyor. 20 yıldır bayan terzisi olduğunu ifade eden Nurten Alkan, “Ben 20 yıldır bu terzi mesleğini icra ediyorum. Bu işin okuluna giderek tüm belgelerimi aldım. Bu belgeleri alırken çok zorlanıyorduk. O zamanlar staj yapacak yerimiz yoktu. Ben çok sıkıntı çektim, o yüzden istedim ki başka kızlarımız sıkıntı çekmesin. Yeni açtığımız atölyemizde her türlü nevresim ve çeyizlik ürünler yapabiliyoruz. Yetkililere sesleniyoruz, bizlere yardımcı olun. Okulların ve hastanelerin nevresim işlerini biz burada staj yapan kızlarımızla birlikte yapalım. Yeni açtığımız atölyemizde yaklaşık 10 Mesleki ve Teknik Anadolu (Kız Meslek) Lisesi Moda Tasarım Bölümü öğrencisi var. Burada staj yapan kızlarımız okul harçlıklarını çıkarmaları için sipariş almamız şart. Benim staj gören kızlarım hepside çok becerikli. Tek eksiğimiz bizlere okul ve hastane nevresim işlerinin verilmesidir” dedi.

Terzi atölyesinde çalışma ve mesleklerini geliştirme imkânı bulan Mesleki ve Teknik Anadolu (Kız Meslek) Lisesi öğrencileri, Nurten Alkan’ın açtığı atölye sayesinde staj yapma imkânı buldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Staj gören kızlardan Sevda Yunt ve Sibel Dinçer ise, “Biz Malazgirt’te staj yeri aradığımızda burayı bulduk. Sağ olsun Nurten Alkan ablamız burayı açmış ve bu atölye sayesinde staj yapma imkânı bulabiliyoruz. Okulda yapamadığımız pratikleri burada öğreniyoruz. Burada hem meslek öğreniyoruz hem de para kazanma fırsatı bulabiliyoruz. Buradan öğrendiğimiz pratik bilgiler ile bu terzilik mesleğini ilerletebiliyoruz. Bu atölye sayesinde biz de kendimize dükkân açıp bunu fırsata çevirebiliriz. Nurten ablaya bize böyle bir imkân sunduğu için çok teşekkür ediyoruz” dediler.