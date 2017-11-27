Belediye ekiplerinden hafta sonu mesaisi

Havaların soğuması ile cadde ve sokakları buzlanmaya karşı tuzlayarak karla mücadele çalışmalarını başlatan Muş Belediyesi, hava koşullarının elverişli olması ile yollardaki tahribatları onarmaya devam ediyor. Ekipler, kazı çalışmalarından dolayı ana ve ara caddelerde oluşan çukurları kapatarak yaya ve sürücülerin herhangi bir sorunla karşılaşmamasını sağlıyor. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, altyapı ve üst yapı çalışmaları kapsamında yoğun bir sezon geçirdiklerini, aynı tempo ile kış mevsiminde faaliyetlerini sürdüreceklerini söyledi. Kazı ve döşeme çalışmalarından dolayı cadde ve sokaklarda çökmelerin yaşandığına dikkat çeken Başkan Asya, vatandaşların mağdur olmaması için bu tün tahribatları geçici çalışmalarla çözüme kavuşturduklarını belirtti. Başkan Asya; içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının döşendiği bölgelerin tamamen sıkışmasının ardından kapsamlı bir çalışma başlatacaklarını ve o yolların tamamını yenileyeceklerini ifade etti. Ekiplerin soğuk havaya rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Asya, “Malumunuz kış mevsimi ilimizde çok çetin geçmekte. Muş Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ediyoruz. Yaklaşık 6 aylık çalışma sezonunda ilimizin ve halkımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri ve yatırımları hayata geçirmenin mücadelesini veriyoruz. Yılın geri kalan kısmını da karla mücadele ederek geçiriyoruz. Bu süre içerisinde ister istemez tahribatlar oluyor. Bir yandan yazın kazı yapılan yerlerin çökmesi meydana gelirken, diğer yandan karla mücadele çalışmaları sırasında tahribatlar ortaya çıkıyor. Bizler de kış mevsimi içerisinde geçici olarak çözebileceklerimizi yapıyoruz. Bunları daha sonra çalışma sezonunda kalıcı bir şekilde halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.