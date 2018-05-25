Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 14:01

Belediye meydanında birinci kat asfalt kaplama çalışmaları başladı

Muş Belediyesi üst yapı projesi kapsamında hizmet binaları önünde başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Belediye meydanında birinci kat asfalt kaplama çalışmaları başladı

25 Mayıs 2018 14:01


Şiddetli yağışlardan dolayı zaman zaman yavaş ilerleyen projede asfalt döşeme aşamasına gelindi. Muş Belediyesi tarafından yürütülen Atatürk Bulvarı ve İstasyon Caddesi Çevre Düzenleme çalışmalarında nemli bir mesafe kat edildi. Proje kapsamında alt yapı döşemelerinin yenilenerek belli bir düzene alınmasının ardından asfalt kaplama çalışmalarına start verildi. Birinci katı 9 santim olan asfaltın ikinci katı 7 ve son aşınma payı da 5 santim


olacak. İlk kat asfalt çalışmalarının ardından bordür ve parke döşemelerinin yapılacağı projede, çalışmaların tamamlandığı bölgelerin trafiğe açılması planlanıyor. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, Atatürk Bulvarı ve İstasyon Caddesi Çevre Düzenleme projesinin yapılan çalışmalar neticesinde şekillendiğini söyledi. Etkili olan yağışların çalışmaları geciktiğini ifade eden Başkan Asya, bütün olumsuzluklara rağmen projeyi başarılı bir şekilde sonuçlandıracaklarını vurguladı. Paydaş kamu kurumlarla koordineli bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Asya, üst yapı döşemeleri öncesi tüm hatların yenilendiğini kaydederek, yeni içme suyu hattının da test edildiğini ifade etti. İstasyon Caddesine uygulanmaya başlanan projenin çok kapsamlı olduğunu vurgulayan Başkan Asya, yıllarca kullanılabilecek kalıcı bir eser ortaya çıkarmanın gayretinde olduklarını söyledi. Bu süreçte ister istemez bazı zorluklarla karşılaşacaklarını ifade eden Başkan Asya, vatandaşların bu durumdan etkilenmemesi için çalışmaları titizlikle takip ettiklerini belirterek, “İlimiz için hayati önem arz eden üst yapı projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Zaman zaman hava koşullarından dolayı bazı aksamalar yaşadık. Projenin gidişatı ile ilgili planlamalarımızda değişikliğe gitmek zorunda kaldık. Ancak bütün aksiliklere rağmen bugün belediye meydanında alt yapı döşemeleri tamamlanan bölgeye birinci kat asfalt kaplama yapılmaya başlandı. Hemen akabinde bordür döşemeleri ve dolgular başlayacak. Bunlar yapıldıktan sonra ikinci ve üçüncü kat asfalt aşamaları da gerçekleştirilecek. Allah’ın izniyle yapılan çalışmaların neticesinde uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanılabilecek bir bulvarı halkımızın hizmetine sunacağız. Bu süreçte vatandaşlarımızdan sabır ve metanet bekliyoruz. İnşallah güvenlerini boşa çıkarmayarak önemli bir çalışmayı daha başarılı bir şekilde tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç