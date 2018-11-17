Belediyeden hummalı çalışmalar devam ediyor

Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'ın talimatları doğrultusunda, ilçede başlatılan yol yapım, orta refüj ve kaldırım çalışmaları kesintisiz olarak gece gündüz devam ediyor.

Malazgirt Belediyesi tarafından başlatılan üst yapı çalışmalarına kış aylarının yaklaşması üzerine hız verildi. İlçenin en önemli caddeleri Yılankıran, Şehit Arslan Kulaksız ve Kültür caddelerinde sıcak asfalt çalışmaları bitti. Yılankıran Caddesinin ayrıca sıcak asfalt, orta refüj, kaldırım ve ışıklandırma çalışmaları sona erdi. Kaymakam Emre Yalçın'ın kış ayları gelmeden ilçedeki yolların sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarının biran önce bitirmesi talimatları üzerine yüklenici firma yetkilileri, belediye caddesinin parke taşı olan yollarını temizleyerek sıcak asfalt çalışması başlattı. Yine Kaymakam Yalçın'ın talimatları üzerine ilçede sıcak asfalt çalışması biten yollarda orta refüj ve kaldırım çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.